Que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) te envié una notificación de crédito fiscal no es menor. Implica el reconocimiento formal de una deuda que activa un proceso legal con plazos estrictos. Desde ese momento, el contribuyente queda sujeto a una serie de obligaciones que, de no cumplirse en tiempo y forma, pueden derivar en medidas de ejecución como el embargo de bienes y la venta forzosa de propiedades, vehículos u otros activos registrados a su nombre. El punto clave se da al inicio del procedimiento: tras la notificación del adeudo, se abre un plazo de 30 días hábiles para que el contribuyente regularice su situación, ya sea mediante el pago o la garantía de la deuda. Si ese período vence sin que se haya concretado alguna de estas acciones, la autoridad fiscal queda facultada para llevar adelante el cobro por la vía forzosa. El embargo de bienes es una de las herramientas más contundentes que puede aplicar la autoridad fiscal para recuperar un adeudo. Se activa cuando el contribuyente no regulariza su situación dentro del plazo legal, es decir, no paga ni garantiza la deuda tras haber sido notificado. Una opción poco aprovechada es justamente la garantía del adeudo. Instrumentos como una fianza, una hipoteca o cualquier otro mecanismo aceptado por el SAT permiten frenar el avance del procedimiento de cobro. Esto le da al contribuyente margen para negociar un convenio de pago, presentar una aclaración o incluso impugnar el crédito fiscal sin que se ejecuten medidas sobre su patrimonio. Si no se toma ninguna de estas acciones, el proceso escala. La autoridad emite un mandamiento de ejecución, que es el documento que habilita formalmente el inicio del embargo. Con esa orden, funcionarios fiscales pueden presentarse en el domicilio del contribuyente —o en el lugar donde se encuentren sus bienes— y requerir la comprobación del pago. En caso de que no se acredite la cancelación de la deuda en ese momento, el embargo se realiza de manera inmediata. Esto implica la retención de bienes suficientes para cubrir el monto adeudado, que pueden ir desde cuentas bancarias hasta propiedades o vehículos. Posteriormente, esos activos pueden ser rematados para saldar el crédito fiscal, cerrando así el proceso por la vía forzosa. Si el monto obtenido en el remate alcanza para cubrir la totalidad del adeudo, el procedimiento se da por concluido y la deuda queda liquidada. Sin embargo, cuando el valor de los bienes subastados resulta insuficiente, la autoridad fiscal no cierra el caso: emite un nuevo requerimiento para ampliar el embargo, lo que puede implicar la afectación de más bienes del contribuyente hasta cubrir por completo el crédito fiscal. Antes de que el proceso avance hacia el embargo, el contribuyente cuenta con distintas herramientas para regularizar su situación y evitar la ejecución forzosa. La más directa es el pago del adeudo dentro del plazo establecido, lo que detiene cualquier acción posterior. Como se mencionó, otra opción es garantizar la deuda mediante instrumentos como fianzas, hipotecas o depósitos en efectivo, mecanismos que permiten suspender el procedimiento mientras se resuelve el fondo del asunto. Esto resulta clave para quienes buscan negociar un esquema de pagos, presentar una aclaración o impugnar el crédito fiscal.