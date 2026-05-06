El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha encendido las alertas ante la llegada de intensas tormentas que descargarán toda su furia durante el transcurso del miércoles 6 de mayo. El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima detalló uno por uno los estados del país que se verán afectados por los intensos vientos durante las próximas horas. Además, el SMN mantiene actualizado todos sus pronósticos ante las altas probabilidades de que se formen torbellinos y tornados en algunas entidades federativas del país. Para mayor información, se aconseja tomar nota de todos los detalles y advertencias emitidas. Para hoy, el SMN emitió una alerta por una línea seca que ocasionará lluvias con chubascos y rachas muy fuertes de viento en el noreste del territorio mexicano. En este contexto, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con la corriente en chorro subtropical propiciarán rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras sobre el noroeste y norte de México. Cabe destacar que el aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, e inestabilidad atmosférica, originarán chubascos en el centro, oriente, sur y sureste mexicano, además de la península de Yucatán. Concretamente, los estados afectados por el agua serán Chiapas, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Hidalgo y Querétaro; y lluvias aisladas en zonas de Quintana Roo, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Morelos y Guanajuato. A su vez, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical propiciarán rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras en la península de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Zacatecas, así como lluvias aisladas en zonas de Durango. Ante este escenario se aconseja tomar todos los recaudos al respecto a la hora de circular por la vía pública. El SMN advierte a los habitantes del territorio azteca por vientos inestables que podrían provocar una serie de inclemencias climáticas: