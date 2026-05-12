Este martes, 12 de mayo de 2026, la Iglesia católica celebra a Santo Domingo de la Calzada, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de sobresalir en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Según las escrituras,Santo Domingo de la Calzada fue un presbítero que construyó puentes y un hospital para peregrinos jacobeos en Castilla, España. Santo Domingo de la Calzada fue un presbítero español que vivió en la región de Castilla. Su labor se centró en facilitar el recorrido de los peregrinos que transitaban por el Camino de Santiago, una ruta de gran importancia religiosa. Con este propósito, dispuso la construcción de puentes y caminos empedrados que mejoraron notablemente la seguridad y el acceso para quienes se aventuraban en esta travesía espiritual. Además de las infraestructuras, Santo Domingo mostró una profunda vocación de servicio al crear un hospital destinado a atender a los peregrinos. Este hospital contaba con salas diseñadas específicamente para brindar apoyo y asistencia a los viajeros cansados y necesitados que pasaban por la localidad que lleva su nombre, destacando su inmensa piedad y dedicación al bienestar de los demás. Hoy en día, Santo Domingo de la Calzada es considerado el patrón de los ingenieros de caminos, canales y puertos, en reconocimiento a sus contribuciones en la construcción y mejora de infraestructuras. Su legado perdura no solo a través de su nombre, sino también por el impacto que tuvo en el desarrollo y la seguridad de las rutas de peregrinación en su época. Para las personas que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a este santo El próximo 12 de mayo de 2026, la comunidad católica conmemorará a varios santos y beatos, quienes han dejado una huella significativa en la historia de la fe. Entre ellos se encuentra la Beata Juana de Portugal, del siglo XV, conocida por su devoción y servicio a la Iglesia, así como San Cirilo de Mesia y sus compañeros mártires del siglo III, que sacrificaron sus vidas por sus creencias.En ese mismo día, también se recordará a figuras como San Epifanio de Salamina y San Felipe de Agira, ambos del siglo V, cuyas vidas fueron dedicadas a la evangelización y el fortalecimiento de la comunidad cristiana. San Modoaldo de Tréveris y San Germán de Constantinopla, del siglo VII y VIII respectivamente, también serán homenajeados por su papel en la historia de la Iglesia.Finalmente, celebraciones especiales se llevarán a cabo en honor a la Beata Imelda Lambertini, Santa Rictrudis de Marchiennes y los santos más antiguos, San Aquileo y San Nereo, de los siglos I. Además, el día incluirá la memoria del Beato Álvaro del Portillo, del siglo XX, destacado por su servicio a la Santa Sede y obra pastoral.