Los ciudadanos que tengan planeado entrar o salir del país en los próximos meses deben revisar con urgencia el estado de su documentación. Aquellos que no hayan completado a tiempo la renovación del pasaporte podrán ser bloqueados en aeropuertos y cruces fronterizos, sin importar el motivo de su viaje. La disposición ya está vigente y las autoridades no contemplan flexibilización alguna. En el centro de la nueva normativa está la renovación y vigencia del pasaporte. Presentarse ante cualquier punto migratorio —ya sea un aeropuerto internacional o un cruce terrestre— con un documento vencido o próximo a caducar es motivo suficiente para que las autoridades retengan al viajero y le prohíban continuar. Además, hay un factor adicional que muchos ignoran: gran parte de los países del mundo exige que el pasaporte tenga una vigencia mínima al momento del arribo, que suele ser de tres a seis meses, independientemente de cuánto dure el viaje. Las consecuencias de ignorar esta disposición son inmediatas y sin margen de negociación en el punto de control. Un pasaporte fuera de plazo puede traducirse en una restricción migratoria que se mantiene activa hasta que el trámite de renovación sea completado en forma. Esto significa que el viajero no solo pierde su vuelo o conexión, sino que además deberá iniciar el proceso desde cero, con los tiempos y costos que eso implica. La medida se sustenta en acuerdos de seguridad internacional que obligan a los países a verificar la autenticidad y vigencia de todos los documentos de viaje, por lo que no existe posibilidad de apelar en el momento ante los agentes migratorios. La recomendación oficial es actuar con anticipación y no dejar ningún paso para último momento. Lo primero es revisar la fecha de vencimiento del pasaporte: si está por caducar en los próximos seis meses, iniciar la renovación de inmediato es la única opción segura. Luego, es indispensable consultar los requisitos específicos de ingreso del país de destino, ya que cada nación tiene sus propias exigencias de vigencia mínima. Finalmente, confirmar que toda la documentación esté en regla antes de presentarse en el aeropuerto o cruce fronterizo es la única garantía de que el viaje no se verá interrumpido por razones administrativas.