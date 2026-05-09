Desde julio de este año, estados como Veracruz, Edoméx y la propia CDMX han implementado módulos especiales, cuando inició la fase piloto del proyecto de la CURP biométrica. Uno de los objetivos planteados por el Gobierno de México es que, a medida que transcurra el tiempo, este sistema se consolide y se integre en su totalidad al sistema nacional de identificación. La nueva CURP biométrica se propone la eliminación de fraudes y la suplantación de identidades, así como la corrección de los errores administrativos que actualmente se presentan con la vigente CURP o CURP clásica. Conforme al Registro Civil y al Registro Nacional de Población, RENAPO, la exigencia de la CURP biométrica se convertirá en la identificación oficial requerida a partir de febrero del 2026. No obstante, la implementación del esquema será gradual, con el fin de mitigar efectos adversos en los trámites y prevenir un colapso en los módulos de atención. Es responsabilidad de las entidades privadas y de los organismos públicos aceptar la CURP biométrica como el único documento de identificación de carácter nacional. Actualmente, el trámite puede llevarse a cabo en los módulos del Registro Nacional de Población (RENAPO) y en las oficinas del Registro Civil disponibles en diversas entidades del país. Los estados donde ya se encuentra disponible son: Es relevante mencionar que la CURP Biométrica también se encuentra en una fase piloto en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sinaloa. En la CDMX, el módulo principal de RENAPO se localiza en Londres 102, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, con la capacidad de registrar los datos biométricos de manera segura y eficiente. Se ha habilitado un portal oficial por parte del Gobierno Federal que permite la programación de citas de forma sencilla en el siguiente enlace: citas.renapo.gob.mx