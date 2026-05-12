En los últimos meses, un método casero empezó a ganar popularidad en redes sociales y recomendaciones de limpieza natural: la mezcla de hojas de laurel con bicarbonato de sodio. Lejos de ser una moda pasajera, este truco se instaló en miles de hogares por su bajo costo, facilidad de preparación y resultados inmediatos en la eliminación de malos olores. La clave está en la combinación de dos elementos muy comunes. Por un lado, el bicarbonato actúa como neutralizador de olores y regulador de la humedad. Por el otro, el laurel aporta un aroma natural intenso y propiedades asociadas a la higiene ambiental. Juntos, se convierten en una solución práctica para espacios cerrados como heladeras, alacenas, cajones o bajo mesadas. El principal uso de esta combinación es eliminar olores desagradables, especialmente aquellos generados por la humedad, los alimentos almacenados o la falta de ventilación. El bicarbonato de sodio funciona absorbiendo partículas que generan malos olores, mientras que el laurel aporta aceites esenciales con efecto aromático y propiedades que ayudan a mantener los ambientes más frescos. Esta dupla no solo disimula los olores, sino que contribuye a reducir su presencia de forma más duradera. Además, muchas personas lo utilizan como alternativa a los ambientadores químicos, ya que no contiene sustancias artificiales y resulta más seguro en espacios donde hay niños, mascotas o personas sensibles a los perfumes industriales. Preparar este truco casero es rápido y no requiere experiencia previa. La versión más común consiste en colocar hojas de laurel secas dentro de un recipiente y cubrirlas con bicarbonato de sodio. Para espacios amplios como la heladera o un armario, se recomienda usar un frasco abierto con bicarbonato y hojas de laurel en su interior. En lugares más pequeños, como cajones o zapateros, se pueden triturar las hojas y mezclarlas con bicarbonato dentro de una bolsita de tela o sachet perforado. La mezcla puede renovarse cada pocas semanas para mantener su efectividad, especialmente si el ambiente tiene mucha humedad o poca ventilación. Este método casero es especialmente útil en espacios cerrados donde los olores tienden a acumularse. Entre los más comunes se encuentran la heladera, los muebles de cocina, los placares, los cajones y los zapateros. También puede utilizarse como apoyo en la limpieza de superficies, aunque no reemplaza una desinfección profunda. En esos casos, se aplica de forma suave y siempre se retira con un paño húmedo para evitar residuos. Es importante tener en cuenta que se trata de una solución de mantenimiento y prevención, no de un tratamiento para problemas estructurales de humedad. Si existe moho persistente o filtraciones, se requiere una intervención más específica.