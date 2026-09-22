Buen Fin 2026: el almacenamiento se convierte en el nuevo cuello de botella del e-commerce

Comprar en un clic durante el Buen Fin 2026 es fácil, como se ve en los reportes de ventas. Pero el verdadero reto está en la logística y los almacenes. Ante el pico histórico de ventas digitales en México, contar con stock suficiente ya no basta, dice 99minutos: la capacidad de preparación y logística marcará la diferencia entre entregar a tiempo o colapsar.

El e-commerce retail en México alcanzó MXN $941,000 millones en 2025, un crecimiento de 19.2% anual que llevó a 77.2 millones de compradores digitales, de acuerdo con el Estudio de Venta Online 2026 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Con este volumen, 99minutos advierte que el siguiente desafío para las marcas está dentro de la cadena logística: contar con capacidad de almacenamiento y procesamiento suficiente para enfrentar temporadas de alta demanda como el Buen Fin 2026.

La dimensión del mercado digital hace que un aumento concentrado de pedidos tenga efectos que van más allá del reparto.

El inventario debe estar disponible, localizado y listo para convertirse en órdenes conforme llegan las compras, una operación que requiere capacidad instalada antes de que comience el periodo de mayor actividad.

“El Buen Fin no empieza en noviembre para la logística. Las marcas que esperan hasta las semanas previas para resolver almacenamiento, inventario y preparación de pedidos se encuentran con una operación mucho menos flexible”, comentó Daniel Finkelstein, Gerente Sr. de Programas de Negocio en 99minutos.

Un Buen Fin que mueve miles de millones

El comportamiento de la edición anterior muestra por qué la infraestructura cobra relevancia. El Buen Fin 2025 generó MXN$ 219 mil millones en ventas y reunió a aproximadamente 216 mil negocios, un incremento de 13% frente al año previo, según datos reportados por la Secretaría de Economía y la CONCANACO SERVYTUR.

Para este año, el evento se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, cinco días en los que las promociones pueden concentrar un volumen considerable de operaciones comerciales.

Además de las compras, el sitio oficial del Buen Fin contempla la participación en el Sorteo El Buen Fin para consumidores que realicen compras de al menos MXN$ 250 con medios electrónicos durante el periodo, una mecánica que forma parte de los incentivos asociados al evento.

La logística se juega antes de que salga el paquete

El almacenamiento comienza a adquirir una función distinta dentro de las operaciones de comercio electrónico. Para las empresas, no basta con disponer de un espacio para guardar mercancía: el inventario tiene que poder movilizarse dentro del centro logístico y convertirse en pedidos en tiempos acordes con las expectativas del comprador.

En este punto entra el fulfillment, que concentra procesos como recepción de productos, almacenamiento, preparación de órdenes y despacho. La capacidad de estos centros puede determinar cuánto volumen adicional puede absorber una empresa durante un periodo de ventas extraordinarias.

“La temporada alta está cambiando la lógica del almacenamiento. Ya no se trata solamente de tener un lugar donde guardar mercancía, sino de contar con infraestructura que pueda absorber picos de pedidos, preparar órdenes con rapidez y conectarse directamente con la distribución urbana”, puntualizó Finkelstein.

99minutos señala que sus centros de fulfillment procesan pedidos en menos de cuatro horas y están ubicados cerca de los principales centros de consumo.

El reto para las marcas de cara al Buen Fin 2026 estará, por tanto, en hacer coincidir tres elementos: el inventario que esperan vender, la capacidad disponible para procesarlo y la infraestructura necesaria para llevarlo posteriormente al consumidor.

En un mercado digital que ya mueve cientos de miles de millones de pesos, esa operación ocurre mucho antes de que el comprador reciba su pedido.