Esplendor by Wyndham Buenos Aires, ubicado en el microcentro porteño, forma parte de las propuestas destacadas de Wyndham Hotels & Resorts para este Cyber Sale

Wyndham Hotels & Resorts, una de las compañías de franquicias hoteleras más grandes del mundo, anuncia su participación en Buen Fin y Cyber Sale 2026, con descuentos desde el 30% y hasta el 65% en más de 300 hoteles participantes de Latinoamérica y el Caribe . Las promociones permiten planificar vacaciones, escapadas y viajes de negocios con tarifas especiales.

La campaña Buen Fin 2026 estará disponible para reservar del 12 al 17 de noviembre, mientras que Cyber Sale 2026 se activará el 19 de noviembre hasta el 4 de diciembre. En ambos casos, las estadías podrán realizarse hasta el 31 de octubre de 2027. Los descuentos varían según el hotel y podrán ser hasta 65% .

Los miembros de Wyndham Rewards® podrán acceder a un 12% de descuento adicional sobre las tarifas promocionales, sujeto a los términos de la campaña. Las ofertas incluyen opciones de alojamiento urbano, vacacional y all inclusive en distintos destinos de la región.

Estas iniciativas forman parte de una estrategia comercial que Wyndham Hotels & Resorts desarrolla a lo largo del año para impulsar la demanda y generar nuevas oportunidades de negocio para los hoteles de su portafolio. A través de campañas como Member Month, promociones Flash Sale y otras acciones comerciales, la compañía busca acercar ofertas atractivas a los viajeros, incentivar las reservas y fortalecer los beneficios de su programa de lealtad, Wyndham Rewards.

“Estas campañas representan una excelente oportunidad para acercar nuestra oferta hotelera a más viajeros y acompañarlos en la planificación de sus próximos viajes. Buscamos ofrecer alternativas para diferentes estilos de viaje, destinos y presupuestos, sumando beneficios exclusivos para nuestros miembros Wyndham Rewards”.

— Jimena Faena, VP de Marketing, Wyndham Hotels & Resorts LATAMC

Más destinos y opciones para viajarLa propuesta incluye hoteles de marcas como Wyndham, Wyndham Grand, Wyndham Garden, Wyndham Alltra, Ramada, Howard Johnson, La Quinta, Days Inn, TRYP, Dazzler, Esplendor, Registry Collection Hotels y Trademark Collection, entre otras. Los huéspedes pueden elegir entre destinos urbanos, de playa y experiencias all inclusive

Para conocer las propiedades participantes, las condiciones de cada promoción y realizar reservas, los interesados pueden ingresar a www.wyndhamhotels.com. Las ofertas están sujetas a disponibilidad, fechas, hoteles participantes y condiciones de cada tarifa.

Acerca de Wyndham Hotels & Resorts

Wyndham Hotels & Resorts (NYSE: WH) es una de las compañías de franquicias hoteleras más grandes del mundo, con aproximadamente 8,500 hoteles en aproximadamente 100 países en seis continentes. A través de su red de más de 877,000 habitaciones franquiciadas y afiliadas dirigidas al viajero cotidiano, Wyndham cuenta con una presencia líder en los segmentos económico y de precio medio de la industria hotelera. La Compañía opera un portafolio de 25 marcas hoteleras, entre ellas Super 8®, Days Inn®, Ramada®, Microtel®, La Quinta®, Baymont®, Wingate®, AmericInn®, ECHO Suites®, Registry Collection Hotels®, Trademark Collection® y Wyndham®.

El galardonado programa de lealtad Wyndham Rewards ofrece a aproximadamente 129 millones de miembros inscritos la posibilidad de canjear puntos en miles de hoteles, resorts y alquileres vacacionales a nivel mundial. Para más información, visite investor.wyndhamhotels.com.