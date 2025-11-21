Cómo funciona el servicio de Uber Shuttle para quienes lo usarán por primera vez

Un hito que revolucionará el transporte público llegará muy pronto al sur de América Latina. En las últimas horas se conoció que Argentina se convirtió en el primer país de la región en recibir Uber Shuttle.

Este nuevo sistema de transporte público propiedad de Uber cuenta con buses futuristas y una de sus principales características es que serán muy económicos. El gigante del transporte público llegará al país con Uber Shuttle a fines de diciembre.

Uber Shuttle tendrá tarifa fija de $500, unidades para 49 pasajeros, salidas cada 15 minutos y reserva previa desde la app.

Los recorridos iniciales incluirán traslados a aeropuertos, recitales y eventos deportivos, donde la demanda suele ser mucho mayor. Para mayor seguridad y ahorro de tiempo, los pasajeros podrán seguir el trayecto en tiempo real y subir al vehículo mediante un código QR.

Qué es Uber Shuttle: el sistema que llega a Argentina

Según información oficial de la empresa, “Uber Shuttle es un servicio de ruta fija y horario programado entre puntos designados”. Permite reservar asiento hasta 3 días antes, tanto para el usuario como para hasta tres acompañantes más.

Todos los pasajeros desde los 2 años deben tener boleto y utilizar cinturón de seguridad. Los menores de 2 años pueden viajar gratis si van con un adulto responsable. Su objetivo es ofrecer viajes previsibles, económicos y sin variación de tarifas por demanda.

Cómo funciona el servicio para quienes lo usarán por primera vez

Para acceder a Uber Shuttle, los usuarios deben ingresar su destino en la app y seleccionar la opción entre la lista de viajes disponibles. Si no aparece de inmediato, la plataforma recomienda deslizar hacia arriba para visualizarla.

Es posible reservar hasta 7 días antes y tan tarde como 5 minutos antes de la salida. El día del viaje, el usuario puede seguir el bus en el mapa hasta 20 minutos antes y, al llegar, solo debe mostrar el código QR para abordar.

¿Cómo funciona Uber Shuttle en México?

En México, Uber Shuttle ya opera con rutas fijas que conectan diferentes zonas con Santa Fe.

Los usuarios de Uber Shuttle en México pueden ver los puntos cercanos directamente en la app y elegir los horarios disponibles. El sistema funciona con reserva, seguimiento en tiempo real y embarque mediante código QR.

En México, Uber Shuttle ya opera con rutas fijas que conectan diferentes zonas con Santa Fe Shutterstock

Está habilitado en los siguientes puntos de partida o destino:

Acoxpa

Aragón

Buenavista

Cuautitlán

Cosmopol

Escandón

Gran Sur

Iztapalapa

Lindavista

Mixcoac

Multiplaza Alameda

Parques Polanco

Polanco

Taxqueña

Tlalnepantla

Uber recomienda revisar la aplicación con frecuencia, ya que la lista de rutas puede ampliarse según la demanda y la expansión del servicio.

Formas de pago de Uber Shuttle en México

Según el sitio web oficial de Uber, Uber Shuttle en México no acepta pagos en efectivo.

Todo el sistema de Uber Shuttle es completamente digital, tal cual cómo se usa con los autos. Los usuarios pueden pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, créditos Uber, Mercado Pago o PayPal.