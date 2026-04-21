Para quienes comenzaron a cotizar antes de 1997, la Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una alternativa interesante para obtener una pensión vitalicia superior al promedio actual. No obstante, no se trata de un beneficio automático, sino de un esquema que requiere planeación, constancia financiera y decisiones bien informadas. Elementos como el número de semanas cotizadas, la edad al momento del retiro y el aprovechamiento de opciones como la Modalidad 40 influyen en el monto final del apoyo económico. A esto se suman cambios recientes que incrementaron los costos y redujeron el margen de error. Por ello, comprender el esquema de pensiones en México resulta clave no solo para maximizar el ingreso en el retiro, sino también para evitar pérdidas importantes en el proceso. Pueden ingresar al padrón de beneficiarios aquellas personas que iniciaron sus cotizaciones antes del 1 de julio de 1997. Los autorizados por el organismo pueden acceder a una pensión de por vida, así como también a un aguinaldo anual y posibilidad de heredabilidad. Conoce las condiciones impuestas por las autoridades a nivel nacional. Para calcular la pensión, se considera el salario diario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas (alrededor de cinco años), así como el nivel salarial registrado. La documentación requerida por las autoridades es: Se procedimiento se compone de la siguiente manera: Quienes tengan 60 años o más y reciben una respuesta negativa por parte del IMSS, respecto de los requisitos establecidos por la Ley del Seguro Social, podrán recibir en un solo depósito los recursos acumulados en la cuenta AFORE.