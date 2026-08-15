El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció la apertura de 15.000 nuevos cupos para la jornada nacional de vacunación contra el meningococo destinada a niños y adolescentes de 9 a 15 años, que se realizará el jueves 20 de agosto. La ampliación se concentra en los departamentos con mayor demanda: 10.000 turnos para Montevideo y 5.000 para Canelones.

La agenda para ambos departamentos se habilitará a partir de las 12:30 horas del lunes 17 de agosto en la página web del MSP. En Montevideo, la jornada masiva se llevará a cabo en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y en el Auditorio Nacional del Sodre. En Canelones funcionarán 11 puestos de vacunación en simultáneo. En el resto del país, la jornada del 20 de agosto se realizará en los vacunatorios habituales sin necesidad de sacar turno previo.

Además, el MSP informó que desde la semana del 24 de agosto se desplegará una acción ampliada de vacunación en escuelas y que la intervención se extenderá también a liceos, para facilitar el acceso de la población objetivo (9–15 años).

La cartera sanitaria señaló que, en los primeros 15 días desde la apertura de la agenda digital de la campaña, ya se vacunaron más de 31.000 niños y adolescentes. Con esta nueva ampliación de turnos y la estrategia en escuelas, el MSP busca aumentar la cobertura y acelerar la protección frente a la enfermedad meningocócica en los grupos etarios prioritarios.

El ministerio recomendó a las familias estar atentas a la apertura de la agenda y a la información oficial sobre lugares y horarios, y recordó la importancia de completar los esquemas de inmunización para reducir el riesgo de brotes y complicaciones asociadas al meningococo.