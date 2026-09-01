La ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg anunció este martes que se abrió la licitación para construir el Hospital de la Costa en Atlántida, en el departamento de Canelones, con una inversión total estimada de 36 millones de dólares.

Este anuncio fue realizado una vez que finalizó el Consejo de Ministros encabezado esta tarde por el presidente Yamandú Orsi, en la Torre Ejecutiva.

La licitación pública para la construcción del centro fue publicada el domingo y forma parte de uno de los 63 compromisos asumidos por el gobierno nacional, según dijo la ministra.

Toda la construcción y la puesta en funcionamiento del hospital durará 10 meses, dijo Lustermberg, por lo que se prevé que a fines de 2027 se inaugure este nuevo centro de salud que atenderá a una gran parte de la población que vive en Ciudad de la Costa y la Costa de Oro.

El nuevo Hospital de la Costa -que demandará una inversión máxima de 36 millones de dólares- forma parte de la estrategia Puente a Puente, impulsada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), explicó la ministra.

Este plan contempla, además, la construcción y remodelación de 16 centros de atención primaria de Canelones y la Red de Atención Primaria Metropolitana, en la zona delimitada por el puente del arroyo Carrasco y el puente sobre el arroyo Solís Grande.

En ese marco, la ministra recordó que se están refaccionando varias policlínicas de la zona, como las de Estación Atlántida, Salinas y el Hospitalito de la Costa.

“Estamos concentrados en que sea un lugar para resolver los problemas que tienen cientos de miles de personas”, señaló la ministra, en referencia al crecimiento de esa zona costera del departamento de Canelones.

Los servicios que ofrecerá

✔ Emergencia y urgencia: triage, shock room, boxes diferenciados para adultos y niños, observación, aislamiento y articulación directa con las emergencias de SAME 105.

✔ Internación: 120 camas totales de las cuales 30 serán para medicina de adultos, 20 para salud mental y 10 para pediatría, con derivación a centros de referencia para alta complejidad.

✔ Especialistas: Más de 20 especialidades clínicas (cardiología, neurología, oncología, psiquiatría, geriatría, entre otras) y cirugías (traumatología, urología. cirugía vascular, neurocirugía, oftalmología, etc).

✔ Diagnóstico de alta resolución: Resonancia magnética, tomografía computada, mamografía digital, ecografía, laboratorio clínico y estudios endoscópicos.

✔ Salud mental: 20 camas específicas, integradas a la estrategia nacional de salud mental y adicciones.

✔ Pediatría: 10 camas, urgencia diferenciada y neuropediatría, con referencia al Hospital Pereira Rossell para casos complejos.

✔ Este centro no tendrá CTI por ser un hospital de segundo nivel, orientado a cuidados moderados. Para cirugías de alta complejidad o cuidados intensivos la referencia en adultos es el Hospital de Clínicas y en pediatría y gineco-obstetricia es el Hospital Pereira Rossell. De todas formas, contará con la infraestructura necesaria para estabilizar pacientes críticos antes del traslado.