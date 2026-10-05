El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que desde las 14:00 de este lunes quedó abierta la agenda para que niños de 2 a 5 años reciban la vacuna contra el meningococo. Hasta ahora la posibilidad de agendar estaba habilitada para menores de 6 a 15 años; con la ampliación quedan cubiertos todos los niños entre 2 y 15 años.

Las citas se realizan en el sitio web del MSP y requieren la cédula de identidad del niño; al agendarse hay que elegir departamento, día, hora y lugar de vacunación. La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, sostuvo que la medida busca garantizar “acceso a la vacunación de forma gratuita contra el meningococo C, que es el que tiene hoy la gran incidencia y prevalencia”.

Ricardo-Rey-Fernandez

El MSP registra hasta el momento 33 casos confirmados de enfermedad meningocócica; según la ministra, esa cifra representa un aumento respecto a 2025 pero es menor en la semana actual que la observada en 2024. Lustemberg recordó que desde julio se detectó “este aumento inusual de casos” y que por ello se añadió esta vacunación transitoria a distintos grupos etarios.

La directora de Salud, Laura Llambí, precisó que el incremento se observó a partir de la semana epidemiológica 23 y que ahora, en la semana 39, la diferencia con otros años ha dejado de tener la misma significancia estadística, lo que sugiere una estabilización del número de casos. No obstante, las autoridades impulsan la campaña para fortalecer la protección poblacional.

Las autoridades reiteraron el llamado a los padres y responsables a agendar la vacunación de los niños habilitados y recordaron que la vacunación es gratuita y la medida busca reducir la circulación del serotipo C, responsable de la mayor parte de los casos detectados.