Una mala práctica laboral que se repite cada diciembre puso en alerta al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se trata de empresas que despiden a sus empleados antes de que termine el año para recontratarlos en enero, una estrategia que busca evadir prestaciones pero que puede costarles muy caro.

El organismo publicó advirtió que esta irregularidad no solo perjudica a los trabajadores, sino que expone a las compañías a serias repercusiones legales y fiscales.

El IMSS advirtió que los despidos seguidos de recontrataciones constituyen una violación a los derechos laborales y pueden derivar en multas, auditorías y responsabilidades administrativas para las empresas. Collab Media/Unsplash

La advertencia del IMSS: 142 mil trabajadores recontratados tras despidos irregulares

El Instituto Mexicano del Seguro Social lanzó una alerta contundente tras detectar que, durante enero de este año, 142,398 trabajadores fueron recontratados por la misma empresa después de haber sido dados de baja en diciembre de 2024. Esta cifra alarmante evidencia una práctica recurrente que busca eludir el pago de prestaciones de fin de año.

El IMSS señaló que el 63% de los puestos de trabajo perdidos entre noviembre y diciembre de 2024 correspondían a empleos permanentes registrados. Aunque existen contrataciones temporales legítimas, muchos de estos casos representan despidos irregulares seguidos de recontrataciones en enero, lo que constituye una violación a los derechos laborales de los trabajadores afectados.

Consecuencias legales y fiscales: el alto costo de la irregularidad

El Seguro Social fue enfático al advertir que las empresas que incurran en esta práctica enfrentarán serias consecuencias. “ El incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social tiene consecuencias legales, las cuales ponen en riesgo las finanzas de las empresas e incluso ocasionan que los patrones enfrenten responsabilidades administrativas y fiscales ”, señaló.

Esta maniobra no solo representa una violación a la Ley Federal del Trabajo, sino que impacta negativamente en la continuidad de los derechos laborales, la seguridad social y los beneficios de vivienda de los trabajadores. Las autoridades laborales pueden imponer sanciones económicas, auditorías fiscales y otras medidas administrativas contra las compañías que perpetúen esta irregularidad.

Según datos oficiales, 13.7 millones de trabajadores no recibieron aguinaldo ni otras prestaciones, una cifra que refleja el impacto directo de la precarización laboral y las prácticas irregulares de fin de año. Fuente: Shutterstock.

Millones de mexicanos sin aguinaldo: la cara más visible del problema

El impacto de los despidos irregulares se vuelve aún más grave si se considera que, en esta Navidad, cerca de 14 millones de mexicanos se quedaron sin aguinaldo, a pesar de que se trata de un derecho laboral garantizado desde 1970 por la Ley Federal del Trabajo.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los 38.9 millones de trabajadores subordinados y remunerados registrados entre julio y septiembre, 13.7 millones no contaban con aguinaldo, vacaciones pagadas ni reparto de utilidades. Se trata de la cifra más alta del último año y equivale, en términos poblacionales, a la suma de los habitantes de la Ciudad de México, Querétaro y Morelos.

A este escenario se suma una práctica recurrente detectada a finales de 2024: durante enero de este año, 142,398 trabajadores fueron recontratados por la misma empresa tras haber sido dados de baja en diciembre.