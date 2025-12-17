Las festividades de fin de año traen cambios importantes en los horarios de atención bancaria en México. De acuerdo con el calendario oficial publicado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las entidades bancarias deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones durante el miércoles 25 de diciembre de 2024 y el miércoles 1 de enero de 2025, con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

El 25 de diciembre es un día feriado según la Ley Federal del Trabajo, por lo que las sucursales bancarias no abrirán al público. Sin embargo, los días 24 y 31 de diciembre mantienen operaciones normales, lo que permite a los clientes realizar trámites presenciales antes de los días festivos oficiales.

El martes 24 de diciembre de 2024, los bancos trabajarán con normalidad en sus horarios habituales. Este día no está clasificado como feriado oficial, por lo que instituciones como BBVA, Banamex, Santander, HSBC y Banorte atenderán de manera convencional, permitiendo a los clientes concluir pendientes financieros antes de Navidad.

Cuáles serán los horarios de operación y servicios bancarios disponibles en las fiestas decembrinas

Las sucursales usualmente inician operaciones entre las 8:00 y 9:00 horas y casi todas las instituciones cierran a las 16:00 horas. Los clientes pueden realizar operaciones en sucursal como pagos, depósitos, solicitudes de crédito o cualquier gestión que requiera atención presencial durante el 24 de diciembre.

Las sucursales bancarias operarán con normalidad el martes 31 de diciembre de 2024 en sus horarios habituales, generalmente de 8:00 a 16:00 horas. Este será un día adecuado para realizar transacciones o requerir atención personalizada antes de las festividades de Año Nuevo, ya que el día siguiente será inhábil.

Así será la atención bancaria durante las fiestas decembrinas.

El miércoles 25 de diciembre y el miércoles 1 de enero permanecerán cerradas todas las sucursales bancarias convencionales. No habrá atención al público ni operaciones presenciales en estas fechas, aunque existen excepciones para sucursales ubicadas dentro de centros comerciales y supermercados, que podrían mantener servicio.

Cuáles son los canales alternativos para operaciones bancarias

Pese al cierre de sucursales en días festivos, los clientes pueden disponer de más de 63 mil cajeros automáticos y 56 mil 300 corresponsales bancarios, así como de la banca digital, electrónica y telefónica, que operan los 365 días del año, las 24 horas del día, según informó la Asociación de Bancos de México.

Los cajeros automáticos permiten realizar consultas de saldo, retiros de efectivo, depósitos y pagos de servicios durante los días festivos. Las plataformas de banca en línea y aplicaciones móviles funcionarán con normalidad, permitiendo transferencias, consultas y diversas operaciones sin necesidad de acudir a sucursales físicas.

En caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, como el 1 de enero de 2025, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente, es decir, el jueves 2, conforme a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Esta disposición ofrece flexibilidad a los clientes para cumplir con sus obligaciones financieras sin penalizaciones.