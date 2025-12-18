Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este jueves, 18 de diciembre de 2025 a Nuestra Señora de la Esperanza y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | Nuestra Señora de la Esperanza (foto: Pixabay).

¿Quién fue Nuestra Señora de la Esperanza?

Nuestra Señora de la Esperanza, también conocida como "La Expectación del Parto" o "Nuestra Señora de la O", es una figura central en la devoción mariana, especialmente durante la tercera semana de Adviento. Esta celebración invita a la contemplación del gozo y la esperanza que Santa María experimentó ante la inminente llegada de su hijo, Jesús. La figura de la Virgen se convierte en un símbolo de la espera y la alegría que preceden a la Navidad.

El origen de esta devoción se remonta al décimo concilio de Toledo en el año 656, bajo la dirección de San Eugenio III. Fue San Ildefonso, un ferviente devoto de la Virgen María, quien se dedicó a propagar esta veneración. La popularidad de la imagen de la Virgen de la O se ha mantenido a lo largo de los siglos, reflejando la profunda conexión del pueblo con la figura materna de María.

La denominación "Virgen de la O" proviene de las antífonas marianas que se recitan durante las vísperas, las cuales comienzan con la exclamación "O". Esta expresión resuena en la espiritualidad de la espera, destacando la importancia de la Virgen en la liturgia y en la vida de los creyentes. La representación artística de la Virgen grávida también ha contribuido a la devoción, mostrando la belleza y la esperanza de la maternidad divina.

Para aquellos que honren esta religión, una buena forma de conmemorar es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el jueves, 18 de diciembre de 2025

El 18 de diciembre de 2025, la comunidad católica celebrará la festividad de San Flananio, un santo del siglo VII conocido por su dedicación y servicio a la fe. Su vida y obra han sido un ejemplo de devoción para muchos fieles a lo largo de los siglos y su memoria será honrada en diversas parroquias.Además, en esta fecha se conmemora a San Malaquías, un destacado santo que ha dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia. Su legado espiritual y sus enseñanzas continúan inspirando a los creyentes, quienes se reunirán para rendir homenaje a su figura.Por último, la Beata Nemesia Valle, del siglo XX, también será recordada en esta jornada. Su vida de entrega y servicio a los demás ha sido un faro de esperanza y amor y su beatificación ha motivado a muchos a seguir su ejemplo de fe y caridad. Las celebraciones incluirán misas y actividades en su honor.

La oración para Nuestra Señora de la Esperanza:

Oración a Nuestra Señora de la Esperanza: "Oh Virgen de la Esperanza, madre de la fe y la esperanza, intercede por nosotros ante tu Hijo, para que nunca perdamos la confianza en su amor y misericordia."