A partir de nuevas disposiciones vinculadas con el uso responsable del agua en la Ciudad de México, una práctica cotidiana que durante años pasó desapercibida podría empezar a tener consecuencias económicas importantes para los automovilistas.

Lavar el auto en la vía pública, especialmente con manguera, ya no solo es considerado un hábito de alto consumo de agua, sino una conducta que puede derivar en multas que alcanzan los 35,000 pesos.

La medida generó preocupación entre conductores, quienes ahora buscan entender qué está permitido, qué no, y cómo evitar sanciones en un contexto donde el cuidado del agua se volvió prioritario.

Las autoridades pueden multar el uso excesivo o inadecuado del agua en espacios públicos, especialmente cuando se detecta consumo elevado durante el lavado de vehículos. Fuente: Pixabay

Multas de hasta 35,000 pesos por lavar el auto en la calle

El endurecimiento de las disposiciones relacionadas con el desperdicio de agua puso bajo la lupa varias prácticas urbanas, entre ellas el lavado de vehículos en la vía pública. De acuerdo con el marco normativo vigente en la capital, las autoridades pueden sancionar a quienes hagan un uso indebido del agua, especialmente cuando se considera que existe un desperdicio evidente del recurso.

En este contexto, lavar un auto con manguera en la calle puede implicar el consumo de cientos de litros de agua en una sola sesión, lo que fue señalado como una práctica poco sostenible. Las multas, que pueden oscilar entre montos menores y sanciones que alcanzan hasta los 35,000 pesos en ciertos casos, dependen del tipo de infracción, la gravedad del desperdicio y la condición del usuario.

Aunque no se trata de una prohibición explícita única para el lavado de autos, sí se enmarca dentro de las reglas generales sobre el uso responsable del agua en espacios públicos y privados.

Por qué lavar el auto en la calle puede convertirse en una infracción costosa

El punto central de la regulación no es únicamente el acto de lavar el vehículo, sino la forma en que se realiza y el impacto que tiene en el consumo de agua. Utilizar mangueras sin control de flujo, dejar correr el agua de manera continua o realizar el lavado directamente en la vía pública puede interpretarse como desperdicio del recurso .

Además, las autoridades señalaron que esta práctica puede implicar un gasto de hasta 500 litros de agua por vehículo, una cifra considerable si se compara con métodos alternativos como el uso de cubetas o sistemas de ahorro.

Otro factor relevante es el entorno: al realizar el lavado en la calle, el agua no siempre se reutiliza ni se controla adecuadamente, lo que incrementa el desperdicio y puede afectar la infraestructura pública. Por ello, el marco legal contempla sanciones que buscan no solo castigar, sino también disuadir este tipo de conductas.

En la práctica, esto significa que una acción cotidiana puede transformarse en una infracción administrativa, especialmente si es detectada por autoridades o denunciada como uso indebido del agua en espacios públicos.

Habrá multas de hasta 35,000 pesos para quienes laven el auto en la calle de esta manera. Fuente: Shutterstock

Alternativas para lavar el auto sin multas y reducir el consumo de agua

Ante este escenario, cobraron relevancia distintas alternativas que permiten mantener el vehículo limpio sin incurrir en sanciones ni desperdiciar grandes cantidades de agua. Una de las opciones más recomendadas es el uso de cubetas en lugar de mangueras, lo que permite reducir significativamente el consumo y controlar mejor la cantidad de agua utilizada.

Otra alternativa es el uso de boquillas de cierre automático en mangueras, que evitan que el agua fluya de manera constante y permiten liberar el recurso solo cuando es necesario. Este tipo de dispositivos puede marcar una diferencia importante en el consumo total durante el lavado.

También se promovió la recolección de agua de lluvia como una forma complementaria de abastecimiento para tareas de limpieza, así como la opción de acudir a centros de autolavado que cuentan con sistemas de reciclaje de agua, lo que reduce el impacto ambiental.