El Gobierno de México, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lanzó oficialmente el Sorteo El Buen Fin 2025, un programa que repartirá más de 260 mil premios en efectivo entre consumidores y comercios que usen medios de pago electrónicos durante el evento.

El objetivo, según la Secretaría de Economía, es “impulsar el mercado interno y fomentar el uso de pagos formales” como tarjetas de crédito o débito. El registro se mantendrá abierto hasta el 12 de noviembre, y participar no tiene costo.

De acuerdo con el comunicado oficial, el sorteo se celebra “para apoyar la economía familiar y promover el respeto a los derechos del consumidor”. Los resultados se darán a conocer el próximo 8 de diciembre en el portal del SAT.

El evento tendrá lugar el 5 de diciembre de 2025, a las 12:00 horas, en las instalaciones del SAT ubicadas en la Ciudad de México. Un inspector de la Secretaría de Gobernación supervisará el proceso “para garantizar la legalidad y transparencia del sorteo”.

¿Quiénes pueden ganar y cuánto se reparte?

Los premios están divididos en dos categorías: una para tarjetahabientes y otra para comercios que realicen o reciban pagos durante El Buen Fin.

Premio mayor para consumidores: $250,000 pesos.

Premio mayor para comercios: $260,000 pesos.

Premios adicionales: 326,247 recompensas más pequeñas, menores a 1,500 UMA.

El SAT informó que “los premios se depositarán directamente en la cuenta bancaria asociada a la compra”, sin necesidad de hacer trámites adicionales. Los ganadores recibirán su dinero dentro de los 20 días hábiles posteriores al sorteo.

Las instituciones financieras como bancos, podrán descontar del ISR el monto total de los premios entregados, incentivando así su participación activa en el programa.

SAT

¿Cómo participar del sorteo del Buen Fin?: paso a paso

Para concursar, no es necesario registrarse manualmente. El SAT aclara que “todas las compras realizadas con tarjeta durante El Buen Fin 2025 participan automáticamente”. Sin embargo, el usuario puede confirmar su participación en los portales oficiales.

Ingresa a www.sat.gob.mx o www.gob.mx/sorteoelbuenfin

Verifica si tu tarjeta y el comercio están registrados.

Revisa los resultados a partir del 28 de noviembre, ingresando el número de tarjeta o el RFC del comercio.

“Los listados de los ganadores serán publicados el 8 de diciembre de 2025”, confirmó el SAT en su aviso oficial.

Qué busca el Gobierno con este incentivo

El Sorteo El Buen Fin, vigente desde 2013, tiene fundamento en el artículo 33-B del Código Fiscal de la Federación y se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030. Su meta principal es reducir el uso de efectivo y fortalecer la formalidad económica.

La Secretaría de Economía explicó que el sorteo “favorece la inclusión financiera y la competencia económica”, además de generar empleo y mejorar la transparencia de las transacciones. En palabras del SAT, “se trata de un esfuerzo conjunto para impulsar la prosperidad compartida en todo el país”.

Si haces tus compras entre el 13 y 17 de noviembre usando tu tarjeta, podrías ser parte de los ganadores del premio en efectivo más esperado del año, pero, si eres comerciante y registras tu negocio en El Buen Fin antes del 12 de noviembre, también podrás participar por otro premio en su respectiva categoría.