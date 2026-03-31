Durante el cierre de mercados de este martes, 31 de marzo de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.87, cifra que refleja una variación de la moneda del -1.38% en comparación con su costo en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.04 pesos y un mínimo de 13.01 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una leve disminución del -0.11%, mientras que en el último año, su variación ha sido más significativa, con una caída del -8.28% en su valor. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el mercado de divisas para esta moneda. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos, pero manteniéndose estable en ciertas ocasiones. esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado que podría estar influenciada por factores económicos internos y externos. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 10.99%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 8.45%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en días pasados. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos favorables en Canadá. En resumen, la tendencia positiva del Dólar canadiense refleja un contexto económico que podría ser beneficioso para los inversores y el comercio exterior. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.