El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció el esperado Sorteo El Buen Fin 2025, donde repartirá una bolsa total de 500 millones de pesos en premios entre consumidores y comercios participantes.

La edición número 15 de este evento busca incentivar el consumo formal y el uso de medios electrónicos de pago, ofreciendo increíbles descuentos en diversos productos.

Tanto compradores como establecimientos podrán participar en el sorteo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y realicen operaciones dentro de las fechas oficiales . El sorteo se efectuará mediante una transmisión en vivo a través del canal oficial del SAT en YouTube. Checa a continuación todos los detalles.

Cuándo se realizará El Buen Fin 2025 y quiénes pueden participar

El Buen Fin 2025 se desarrollará del 13 al 17 de noviembre, en todo México, con la participación de miles de negocios registrados. Durante las fechas mencionadas, los consumidores podrán aprovechar promociones y descuentos especiales en productos y servicios tanto en tiendas físicas como en línea.

El SAT precisó que podrán participar los consumidores que realicen compras de al menos $250 pesos con tarjetas de crédito o débito en comercios registrados en el portal oficial de El Buen Fin. Las compras en efectivo no califican para el sorteo, ya que el objetivo es fomentar la bancarización y la formalidad comercial.

Por su parte, los comercios interesados deberán inscribirse antes del 12 de noviembre en línea, para que sus ventas sean consideradas en la dinámica. Solo los establecimientos registrados oficialmente podrán acceder a los beneficios y premios del programa.

Requisitos para participar en el Sorteo El Buen Fin 2025 del SAT

Comercios: deben registrarse antes del 12 de noviembre en el sitio oficial ( elbuenfin.org/inicio ). Solo los negocios inscritos podrán participar.

Consumidores: realizar una compra mínima de $250 pesos con tarjeta de crédito o débito en comercios registrados durante los días del evento (del 13 al 17 de noviembre de 2025).

Comprobante: conservar el ticket o factura electrónica de la compra realizada, como respaldo de la operación.

Método de pago: únicamente aplican las transacciones electrónicas; las compras en efectivo no participan.

Fecha del sorteo: el 5 de diciembre de 2025, a las 12:00 horas, con transmisión en vivo por el canal de YouTube del SAT.

Consulta de ganadores: los resultados se publicarán en el portal oficial del SAT, dentro del micrositio del sorteo.

Dónde consultar las bases y premios del Sorteo El Buen Fin 2025

Quienes deseen participar o conocer más detalles pueden acceder al sitio oficial del SAT (https://sat.gob.mx/minisitio/SorteoElBuenFin/index.html). Allí se detallan las reglas, el calendario y las condiciones para consumidores y comercios.

El SAT recomienda verificar que los establecimientos tengan su registro vigente en el programa para garantizar la validez de las compras. Asimismo, se recuerda a los participantes que solo las operaciones con medios electrónicos son elegibles para el sorteo.