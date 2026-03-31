Las solicitudes de asistencia vial aumentaron hasta 30% durante las temporadas vacacionales debido al mayor flujo de vehículos en carreteras del país, de acuerdo con cifras históricas de la empresa de asistencia iké. Este comportamiento también se reflejó durante el Operativo Vacacional de Semana Santa 2025, cuando Ángeles Verdes brindó asistencia a más de 43 mil turistas mediante 13 mil servicios, principalmente por averías de motor (19.3%), fallas en neumáticos (17.6%) y problemas en el sistema de refrigeración (17%), según datos referidos por la firma. El aumento en los desplazamientos durante los periodos de descanso elevó la probabilidad de incidentes mecánicos en carretera, particularmente aquellos relacionados con el motor, los neumáticos y los sistemas de enfriamiento de los vehículos. Ante este panorama, especialistas de iké recomendaron revisar el estado del vehículo antes de viajar e identificar los servicios de asistencia vial incluidos en seguros o productos financieros, ya que muchos usuarios cuentan con este tipo de cobertura sin saberlo, a través de aseguradoras, armadoras de autos o tarjetas bancarias. Aprovechar estos servicios, especialmente mediante canales digitales, permite resolver imprevistos de manera oportuna y evitar gastos innecesarios durante los trayectos por carretera. Actualmente, este tipo de soluciones evolucionaron bajo el modelo conocido como Assistech, que integra tecnología y acompañamiento permanente para ofrecer una experiencia más eficiente a los usuarios. A través de plataformas digitales, monitoreo en tiempo real y atención especializada, es posible gestionar todo el proceso, desde la solicitud hasta la resolución del incidente, con mayor rapidez y control. La empresa señaló que este modelo se convirtió en un elemento clave para mejorar la atención en carretera. Tan solo en 2025, iké brindó más de 40 mil servicios de grúa al mes y registró un índice de satisfacción general de 92%. De acuerdo con la firma, el incremento en los viajes durante las vacaciones no solo elevó la demanda de estos servicios, sino que también reforzó el papel de la tecnología para ofrecer respuestas más rápidas y coordinadas ante cualquier eventualidad en el camino.