La Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, confirmó la realización de una nueva edición de la Semana de Asesorías Legales Externas (SALE) 2026, un programa que brindará apoyo gratuito a millones de mexicanos que residen fuera del país, principalmente en Estados Unidos. De acuerdo con datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, unos 11, 913,989 millones de mexicanos viven en el extranjero, y alrededor del 97.79% se encuentra en territorio estadounidense, lo que convierte a esta estrategia en una de las más relevantes en materia de protección consular. Bajo el lema “Información es protección”, las autoridades anunciaron que del 6 al 10 de abril se desplegarán asesorías legales sin costo en todos los consulados mexicanos en Estados Unidos, incluyendo el Consulado General de México en Los Ángeles, con el objetivo de fortalecer la defensa de derechos de la comunidad migrante. Durante esta octava edición de la SALE, los consulados operarán como espacios de “puertas abiertas”, donde las personas podrán acceder sin cita previa a orientación especializada en distintas áreas legales. La iniciativa se realiza en coordinación con organizaciones civiles, abogados y firmas legales aliadas. El programa busca prevenir riesgos legales, informar sobre derechos y ofrecer herramientas concretas para que los mexicanos en el exterior puedan tomar decisiones informadas ante situaciones como procesos migratorios, conflictos familiares o posibles detenciones. Durante esta semana, los asistentes podrán recibir información y asesoría en temas prioritarios: La SRE destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral de protección preventiva, enfocada en empoderar a la comunidad mexicana en el exterior mediante información clara, confiable y accesible, reafirmando el compromiso del Gobierno de México con sus connacionales fuera del país.