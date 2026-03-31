Este martes, 31 de marzo de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.9284 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1.04%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.16 pesos y un mínimo de 18.1 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un aumento del 1.03%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.60% en su valor. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con un par de aumentos intercalados que sugieren cierta volatilidad en el mercado. a pesar de los incrementos, la tendencia general indica una estabilidad que podría ser favorable para los consumidores. La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 11.34%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.87%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 indica un aumento en su valor. Esto sugiere que los inversores están mostrando mayor confianza en la moneda, lo que podría estar impulsando su demanda. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos y políticos. Un análisis más profundo es necesario para entender si esta alza se mantendrá en el futuro o si se revertirá. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.