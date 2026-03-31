Cuando la empresa de movilidad, Kolors, adquirió a Urbvan en 2023 por u$s 12 millones de dólares, no sólo estaba comprando una marca innovadora que se había ganado un lugar en el mercado de la movilidad en México, estaba a punto de cambiar de rumbo y de enfoque. Incluso podría cumplir el sueño de internacionalizarse. Rodrigo Martínez fundó Kolors a finales de 2020 con la idea de digitalizar el transporte de pasajeros y no sólo eso, sino hacerlo más eficiente con ayuda de la tecnología. En repetidas ocasiones Martínez había declarado que buscaba llevar su servicio de autobuses de pasajeros más allá de México. Pero no ha conseguido ese objetivo, que sigue persiguiendo y que podría cumplir con el nuevo core de su negocio: el transporte de personal. El equipo de Kolor evalúa entrar a Brasil, Colombia y Estados Unidos hacia finales de 2026, acompañando a sus clientes globales actuales. “Uno de nuestros objetivos es que a finales de este 2026, ya estemos operando en algún otro país más allá de México”, dijo Martínez en entrevista con El Cronista. La empresa ha experimentado una transformación profunda en su modelo de negocio, priorizando el sector corporativo. Hoy su negocio core es ofrecer servicios de movilidad a la medida para grandes empresas en México. Martínez presumió que actualmente transportan cerca de 7 millones de pasajeros para cientos de empresas en sectores como e-commerce, manufactura y medios. Entre sus clientes se encuentran Danone, Comex, Huawei, PepsiCo y José Cuervo. En el último año, la unidad de transporte de personal creció más del 101%. Para 2026, el objetivo es duplicar el número de clientes. Debido a este acelerado crecimiento es que se ha vuelto el core del negocio de Kolors, aseguró Martínez. La compra de Urbvan fue determinante para este cambio de enfoque. “Urbvan nos ha ayudado a acelerar muchísimo este crecimiento y a tener esta visión de cómo transformar la movilidad masiva terrestre”, reconoció Martínez. Kolors encamina su expansión internacional a través de su vertical de transporte de personal y no desde el transporte de autobuses de pasajeros, que fue su modelo de negocio inicial. En 2016, en medio del efervescente boom de las startups, surgió Urbvan en la Ciudad de México, fundada por Renato Picard Álvarez y João Matos Albino, ambos con experiencia en empresas tecnológicas. El propósito de Urbvan era mejorar el servicio de movilidad y la seguridad de los trayectos con ayuda de la tecnología. La startup logró el respaldo de fondos de venture capital como Kaszek, Angel Ventures, DILA Capital, entre otros. En 2019 empezó a enfocarse en el transporte de personal —además del transporte interurbano— y poco a poco se convirtió en su único modelo de negocio. Llegó a tener una base de 450,000 usuarios y operar en 18 ciudades de México antes de ser adquirida por la empresa de movilidad global Swvl por u$s 82 millones, en julio de 2022. Y en septiembre de 2023 fue vendida a Kolors, que se había planteado el objetivo de llegar a Estados Unidos y otros países para finales de 2024. En 2022, Kolors cerró una Serie A por u$s 20 millones de dólares liderada por UP Partners, con la participación de Toyota Ventures, Maniv Mobility, K5 Global y Mazapil. Entonces su objetivo era utilizar ese capital para profundizar su cobertura en México y Estados Unidos, así como para expandirse a otros países de América Latina, iniciando tentativamente por Chile. Meses más tarde Kolors utilizó el dinero de una ronda pre Serie B para financiar la compra de Urbvan. La compra fue, en gran medida, una adquisición de talento y capacidades tecnológicas especializadas en movilidad masiva. Martínez dijo que el equipo de Kolors dedicado a la tecnología –la base de gran parte de la operación– es muy pequeño pero eficiente. “Es de menos de 20 personas, pero es un equipo muy sénior. Muchos de ellos llevan trabajando juntos más de 10 años antes de Kolors”, aseguró. Martínez está apostando por el negocio de transporte de personal porque afirma que está creciendo en demanda. Además, en esta vertical los contratos pueden asegurarse hasta 36 meses. “El transporte de personal ya no es un ‘extra’, sino una necesidad para atraer y retener talento post-pandemia”, afirmó. En cambio, en el negocio de pasajeros de autobús la ocupación puede ser muy variable, mermando los ingresos. Además de que se tiene que lidiar con la insatisfacción de los clientes por retrasos en las rutas. Un problema que se visibiliza en redes sociales, aunque cada vez menos frecuente. Aunque el enfoque está en el transporte de personal, Martínez asegura que el negocio de transporte de autobuses seguirá operando en mercados principales como Ciudad de México, Veracruz, Nuevo León y Guadalajara y seguirá abriendo nuevas rutas aunque no a una velocidad acelerada. La más reciente, hacia Tampico, se inauguró hace unos días. Actualmente Kolors opera en más de 45 ciudades de México y cuenta con más de 2,000 unidades de diferente capacidad (de 6 a más de 50 pasajeros) dependiendo del uso. Martínez adelantó que este 2026, todas las operaciones se consolidarán bajo la marca única Kolors incluyendo lo la marca Urbvan.