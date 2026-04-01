En Jalisco, el costo para realizar la Verificación Vehicular es de 500 pesos, y de 550 si la cita se agenda fuera del periodo que corresponde a la terminación de la placa del vehículo, según el calendario oficial. Sin embargo, en la primera semana de enero, el gobierno del estado anunció que los propietarios podrán acceder al trámite de forma gratuita con el pago de su refrendo 2026. La Verificación Vehicular es un procedimiento mediante el cual se revisa que las emisiones contaminantes de los vehículos se encuentren dentro de los límites máximos permisibles. Este proceso forma parte de la estrategia “Verificación Responsable” impulsada por el gobierno local, con el objetivo de mejorar la calidad del aire y proteger la salud pública. La verificación vehicular es un programa estatal. Solo es obligatoria en las entidades con mayores problemas de calidad del aire. Las principales entidades donde la verificación es obligatoria son: En estos casos, la verificación vehicular es obligatoria para los vehículos automotores de combustión interna. Quedan exceptuados los tractores agrícolas, la maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera, las motocicletas, los vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos, los vehículos eléctricos, vehículos híbridos categorías I y II, los vehículos con matrícula de auto antiguo, así como los automotores con matrícula de demostración y/o traslado y aquellos cuya tecnología o dimensiones impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente. Para acceder al beneficio, el primer paso es realizar el pago del refrendo anual, ya sea en línea o en la recaudadora más cercana. Quienes opten por la vía digital deben ingresar a la página de servicio vehiculares de Jalisco y proporcionar los datos solicitados: Una vez realizado el pago, se debe validar el refrendo 2026 registrando el número de placas y el Número de Identificación Vehicular (NIV o número de serie). Tras completar este paso, es necesario esperar aproximadamente 48 horas para que la transacción sea validada y se pueda generar la cita correspondiente en el mismo portal. Este año, el calendario de Verificación Vehicular no tendrá modificaciones y continuará aplicándose conforme a la terminación numérica de la placa de cada vehículo, con el fin de garantizar una atención ordenada y eficiente para los propietarios de automotores en el estado. Con este beneficio vigente durante todo 2026, el gobierno de Jalisco busca incentivar el cumplimiento del refrendo y, al mismo tiempo, facilitar el acceso a un trámite obligatorio para quienes circulan en el estado. Quienes cuenten con placas de Auto Antiguo (dictamen oficial del IPN o entidades similares), están exentos de la verificación vehicular y de las restricciones del “Hoy No Circula”. Quienes tengan placas normales, deben verificar como cualquier otro vehículo. Los coches nuevos cuentan con un plazo de usualmente 180 días después de la fecha de emisión de la factura para realizar la primera verificación y obtener el holograma Doble Cero (00). No se necesita esperar al periodo correspondiente según el calendario.