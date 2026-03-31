Este martes, 31 de marzo de 2026, la cotización deleuro llegó a 20.708 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.68%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un leve aumento del 0.56%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución del 5.84% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia a la baja en el largo plazo, a pesar de la reciente recuperación semanal. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento al inicio y un par de estabilizaciones. esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde los movimientos negativos predominan, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan la confianza en la moneda. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 7.59%, es menor que la volatilidad anual del 8.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea. En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el reciente aumento sugiere un cambio favorable en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos o políticos que han mejorado la percepción del Euro. En resumen, la tendencia positiva del Euro hoy podría reflejar un fortalecimiento de la economía europea en el corto plazo. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.