El programa Bienpesca confirmó un aumento en su apoyo anual, que ahora será de 8,000 pesos para pescadores y acuicultores de pequeña escala en todo el país. “El programa Bienpesca aumenta su apoyo económico anual”, señala el comunicado oficial del Gobierno de México. Este incentivo económico alcanzará a más de 190 mil beneficiarios que desarrollan actividades productivas en distintas regiones. “Este Programa para el Bienestar respalda a más de 190 mil personas”, destaca el documento difundido por las autoridades federales. El objetivo central es fortalecer la producción y mejorar la calidad de vida de quienes dependen de estas actividades. “Tiene cobertura nacional y su objetivo es fortalecer la producción… y mejorar sus condiciones de vida”, subraya el informe. Para acceder al pago anual, los beneficiarios deben completar un trámite obligatorio: la renovación de su tarjeta. Este proceso se llevó a cabo del 9 al 22 de marzo en distintos puntos del país. Las autoridades aclararon que “la renovación de tarjetas… es trámite necesario previo al pago anual” y que se solicita únicamente identificación oficial y comprobante de domicilio, incluso si la tarjeta anterior sigue vigente. Para los beneficiarios de Bienpesca, el depósito con el aumento de los 8.000 pesos también incluye formación en distintas áreas clave: Con estas acciones, el Gobierno de Claudia Sheinbaum busca no solo entregar dinero, sino también potenciar el desarrollo de las comunidades. El refuerzo de Bienpesca apunta a sostener la producción y mejorar el bienestar en el sector.