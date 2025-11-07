En las últimas horas el Servicio de Administración Tributaria, SAT, hizo uno de los anuncios más esperados por millones de contribuyentes. Desde ahora, la digitalización de los servicios fiscales en México da un paso definitivo con el lanzamiento de Factura SAT Móvil, una aplicación oficial que permite emitir, consultar y compartir facturas directamente desde el teléfono celular.

“Conoce las nuevas funcionalidades de la aplicación Factura SAT Móvil para realizar trámites y servicios desde tu celular. Disponible gratis en Google Play y App Store”, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público junto con el Servicio de Administración Tributaria, SAT.

Cómo emitir y gestionar facturas desde el celular

La nueva versión de Factura SAT Móvil facilita a los contribuyentes realizar operaciones en tiempo real sin necesidad de acudir a una oficina o usar una computadora. A continuación, los principales pasos y funciones que ofrece la app oficial:

Emite facturas con complementos.

Consulta en tiempo real tus facturas emitidas y recibidas.

Descarga y comparte facturas fácilmente.

Timbra facturas con el Certificado de Sello Digital (CSD).

Genera un código QR con datos fiscales.

Recibe notificaciones cuando te generen una factura desde la aplicación.

sat móvil

Con estas herramientas, el SAT busca simplificar los procesos fiscales y fortalecer la autogestión digital, permitiendo que millones de contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones de forma más ágil, segura y desde cualquier lugar.