En el contexto de 2026, el tema de la Cartilla Militar adquiere una importancia significativa debido a las decisiones académicas que deberán tomar miles de aspirantes. Es fundamental comprender quiénes requerirán este documento, en qué circunstancias y por qué razones, ya que esta información no siempre es evidente a simple vista.

En las vísperas del inicio de un nuevo año, los alumnos de México deberán estar atentos a una serie de cambios cruciales que influirán en su educación a partir de enero. Algunas de estas modificaciones están relacionadas con la realización de trámites personales, los cuales vuelven a cobrar relevancia entre los miembros de la comunidad juvenil.

Se trata de un requisito oficial, la Cartilla Militar, que los estudiantes deben cumplir para poder cursar sus estudios en ciertas instituciones. Aunque no es una condición generalizada para todo el sistema educativo, sí puede determinar el ingreso a determinadas entidades.

El Gobierno pedirá Cartilla Militar para ingresar a las escuelas en 2026: estas son todas las sedes que lo solicitarán el próximo año (foto: archivo).

Cartilla Militar y Sedena: ¿Qué instituciones la requerirán en 2026?

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se distingue por poseer un Sistema Educativo Militar que abarca instituciones de nivel medio superior y superior, a través de las cuales los jóvenes mexicanos tienen la oportunidad de finalizar sus estudios, siempre que cumplan con todos los requisitos establecidos.

Uno de los requisitos esenciales está relacionado con la Cartilla Militar, la cual es un elemento fundamental en las condiciones de ingreso para ciertos postulantes en estas instituciones educativas.

De acuerdo con lo estipulado en la Convocatoria de Admisión 2026 de la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, los aspirantes masculinos mayores de 18 años deben poseer la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional para poder acceder a los diversos programas académicos disponibles.

Cartilla Militar y Servicio Militar: requisitos y etapas esenciales

La Cartilla Militar se obtiene tras cumplir con el Servicio Militar Nacional, obligatorio para varones mexicanos a partir de los 18 años y voluntario para las mujeres. El trámite comienza con el registro ante la Junta Municipal o Alcaldía correspondiente y continúa con un sorteo que define la modalidad de cumplimiento.

Una vez finalizado el servicio, se libera el documento oficial, que puede ser solicitado en distintos trámites laborales o administrativos.

Requisitos para tramitar la Cartilla Militar: