Comprar una vivienda en México representa un desafío importante, sobre todo para las generaciones más jóvenes. Sin embargo, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) habilitó el registro a un programa de financiamiento para acceder a la casa propia.

Si tienes entre 20 y 35 años y estás considerando independizarte o dejar atrás el pago de renta, el programa de vivienda del Infonavit dirigido a jóvenes puede ser una alternativa a tomar en cuenta. Se trata de una oportunidad única para obtener dinero y financiar una casa.

El Infonavit ofrece programa de vivienda para jóvenes de México

Conoce los detalles del registro oficial y anótate, en caso de cumplir con los requisitos obligatorios. Ten en cuenta las condiciones vigentes a nivel nacional.

¿Cómo acceder al programa de vivienda para jóvenes?

El Infonavit dio a conocer un esquema de crédito especial enfocado en personas de entre 20 y 35 años, como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar. Su objetivo es facilitar la compra de la primera vivienda mediante condiciones más flexibles, con requisitos simplificados y mensualidades acordes a los ingresos de quienes apenas inician su trayectoria laboral.

Por el momento, no existe una convocatoria oficial ni un calendario confirmado para los registros de 2026 . Hasta ahora, el organismo no publicó fechas concretas ni en su portal ni a través de comunicados oficiales.

¿Cuándo abrirá el registro del Infonavit?

Aunque no hay información confirmada sobre el programa de vivienda para jóvenes, las iniciativas similares indica que las convocatorias suelen hacerse entre enero y marzo , o una vez que se publican los lineamientos correspondientes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En ese sentido, es probable que el registro se habilite durante los primeros meses de 2026, siempre y cuando el Infonavit emita el anuncio oficial.

Para no perder la oportunidad, se recomienda consultar con frecuencia:

Mi Cuenta Infonavit, el sitio oficial para trámites y registros

Las redes sociales oficiales del Infonavit

El Diario Oficial de la Federación, donde se publican reglas y fechas relevantes

¿Qué requisitos necesito para postular al subsidio de vivienda?

A continuación, los requisitos principales impuestos por el organismo en México.

Contar con Número de Seguridad Social (NSS)

Tener CURP

RFC vigente

Disponer de una cuenta activa en Mi Cuenta Infonavit

Mantener los datos personales actualizados

Percibir entre uno y dos salarios mínimos

Cumplir con el rango de edad establecido

Ante cualquier duda o inconveniente, se sugiere ingresar al sitio web oficial. Allí podrás leer las actualizaciones, tanto del programa como de los requisitos.