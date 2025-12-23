Infonavit depositará 70,000 pesos en las cuentas bancarias de miles de trabajadores: sólo deberán cumplir estos 3 requisitos (foto: archivo).

La vivienda propia representa uno de los mayores desafíos para las nuevas generaciones en México. Ante este panorama, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) busca facilitar el acceso a créditos hipotecarios diseñados específicamente para quienes han comenzado sus primeros pasos en el mundo laboral.

El esquema de crédito para jóvenes de entre 20 y 35 años forma parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, una iniciativa gubernamental con el objetivo de democratizar el acceso a la vivienda digna. Este programa reconoce las particularidades económicas de los trabajadores principiantes, y ofrece condiciones flexibles que se adaptan a ingresos modestos y trayectorias laborales recientes .

¿Cuándo abre el registro del programa de jóvenes del Infonavit para 2026?

Hasta el momento, el Infonavit no ha publicado una convocatoria oficial con fechas específicas para el proceso de inscripción durante 2026. Esta situación es habitual en programas sociales que dependen de la asignación presupuestal anual y la publicación de lineamientos operativos actualizados.

Infonavit confirma programa de vivienda para jóvenes trabajadores.

Sin embargo, con base en la experiencia de convocatorias anteriores, los registros para programas de vivienda dirigidos a jóvenes suelen habilitarse durante el primer trimestre del año. Históricamente, enero, febrero y marzo han sido los meses donde el instituto abre las plataformas digitales para que los interesados inicien su trámite. Esta tendencia no garantiza que se repita el mismo patrón en 2026, por lo que los aspirantes deben mantenerse atentos a tres fuentes principales de información:

el portal Mi Cuenta Infonavit, donde se centralizan todos los trámites relacionados con créditos

las cuentas oficiales del instituto en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram;

las publicaciones del Diario Oficial de la Federación, medio donde se formalizan las reglas de operación y fechas clave.

Cuáles son los requisitos para acceder al programa de Vivienda para Jóvenes de Infonavit

El acceso al programa de vivienda para jóvenes requiere cumplir con una serie de condiciones básicas que verifican tanto la identidad del solicitante como su situación laboral:

Contar con un Número de Seguridad Social (NSS) activo, lo cual confirma que la persona cotiza al Infonavit a través de un empleo formal.

Se solicitan documentos fundamentales como la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), ambos necesarios para validar la identidad fiscal del trabajador.

Tener una cuenta registrada y activa en la plataforma Mi Cuenta Infonavit; este portal funciona como el centro de operaciones para consultar saldo de subcuenta de vivienda, precalificar para créditos, actualizar información personal y dar seguimiento a cualquier trámite.

Los datos registrados deben estar completamente actualizados, incluyendo dirección, teléfono, correo electrónico y situación laboral vigente, pues inconsistencias o información desactualizada pueden retrasar o descalificar una solicitud.

Quiénes podrán acceder al programa de Infonavit para jóvenes

En términos económicos, el programa está diseñado para personas que perciben entre uno y dos salarios mínimos, reconociendo que este segmento poblacional enfrenta las mayores dificultades para acceder a créditos hipotecarios tradicionales. Finalmente, el rango de edad de 20 a 35 años delimita claramente el público objetivo: jóvenes trabajadores en etapa de consolidación laboral que buscan establecerse de manera independiente.

Cumplir con estos criterios no garantiza automáticamente la obtención del crédito, pero sí representa el primer paso para participar en la convocatoria cuando esta sea publicada oficialmente.