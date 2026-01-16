El servicio del Trolebús será ampliado por el Gobierno, permitiendo a los pasajeros viajar en Ixtapaluca mediante autobuses de alta capacidad. Se establecerá un nuevo corredor que resultará fundamental para optimizar los traslados.

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) ha adjudicado al Grupo III el contrato para la ejecución del nuevo corredor de Trolebús en Ixtapaluca. Este ambicioso proyecto, que incluye la ampliación de la Línea Santa Martha–Chalco, será habilitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El dictamen favoreció a este consorcio, liderado por ICA Constructora y sus filiales, al presentar una propuesta económica de 1,721,019,127 pesos, considerada la más competitiva entre las tres ofertas que cumplieron con los requisitos técnicos establecidos.

Conozca los detalles de esta disposición y aproveche este plan de movilidad en México. Esta iniciativa beneficiará a miles de pasajeros.

¿Qué características tendrá el nuevo Trolebús en Ixtapaluca?

El proyecto integral contempla la ampliación de la línea actual del Trolebús que une a Santa Martha con Chalco, añadiendo un nuevo segmento que proporcionará servicio directo a los residentes de las siguientes localidades:

¿Cuándo comenzarán las obras del Trolebús en Ixtapaluca?

Las obras de este sistema de transporte iniciaron el 15 de diciembre y se prevé un periodo de ejecución de 540 días hábiles, lo que equivale a aproximadamente 18 meses.

Este proyecto representa un avance significativo en la infraestructura de transporte público, mejorando la conectividad y la movilidad en la región.

La firma del contrato está programada para el viernes 12 de diciembre.

Con esta asignación, los gobiernos federal y estatal realizan un avance significativo en la materialización de uno de los proyectos más solicitados del Estado de México, cuya ejecución fue requerida por más de diez años por residentes y autoridades locales.

Este esfuerzo conjunto refleja el compromiso de las autoridades para atender las necesidades de la comunidad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.