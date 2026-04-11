Walmart y Bodega Aurrerá enfrentarán una demanda de acción colectiva impulsada por la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, lo que podría derivar en indemnizaciones para clientes afectados por cancelaciones unilaterales de compras realizadas en marzo de 2025. La medida impulsada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum forma parte de una estrategia institucional para garantizar la reparación del daño. El Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, a través de Profeco, respalda este proceso legal que busca agrupar a consumidores perjudicados por incumplimientos en entregas o cancelaciones sin consentimiento. La acción y futura demanda colectiva permitirá exigir compensaciones económicas y sanciones conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor. La Profeco confirmó que el procedimiento legal se enfoca en compras realizadas los días 17 y 18 de marzo de 2025 en los portales oficiales de Walmart y Bodega Aurrerá. Estas operaciones fueron canceladas o incumplidas, generando afectaciones económicas directas a miles de usuarios. En el comunicado oficial, la dependencia subrayó que “a fin de proteger los derechos de las personas consumidoras afectadas… les hace un llamado para sumarse a la demanda de acción colectiva”, reforzando así el carácter masivo de la acción legal y su alcance nacional. Podrán integrarse todas las personas que hayan sufrido cancelaciones o falta de entrega de productos adquiridos en las fechas señaladas. Para ello, deberán presentar documentación que respalde la relación de consumo y describa los hechos. La Profeco indicó que los documentos pueden enviarse por correo electrónico o entregarse físicamente, facilitando así la incorporación de los afectados al proceso judicial en curso. Este mecanismo legal permite que múltiples consumidores reclamen conjuntamente ante tribunales, lo que incrementa las posibilidades de obtener resoluciones favorables y compensaciones económicas. Se requiere un mínimo de 30 afectados para iniciar formalmente el proceso. La Profeco también recordó que las personas pueden adherirse incluso después de iniciada la demanda, y hasta 18 meses posteriores a una sentencia firme. Esto amplía significativamente la ventana de participación para quienes aún no han iniciado el trámite. El ente regulador gubernamental reiteró su compromiso al señalar que continuará defendiendo a los consumidores frente a prácticas abusivas. El Gobierno de Sheinbaum busca no solo reparar daños, sino también sentar un precedente contra cancelaciones unilaterales en el comercio electrónico.