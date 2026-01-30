Durante el inicio del ejercicio fiscal 2026, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, emitió un aviso dirigido a personas físicas que buscan incorporarse o cambiarse al Régimen Simplificado de Confianza, RESICO.

La autoridad fiscal advirtió que quienes hayan tributado en 2025 bajo los regímenes de Actividades Empresariales y Profesionales o Arrendamiento deberán cumplir con un trámite indispensable para regularizar su situación fiscal.

Plazo y advertencias clave para contribuyentes. PRODDECON

¿Quiénes deben presentar el Aviso de actualización?

De acuerdo con PRODECON, están obligadas a presentar el Aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones aquellas personas físicas que durante 2025 tributaron en el Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales, incluidos honorarios, o en el Régimen de Arrendamiento, y que en 2026 opten por RESICO.

“Si durante 2025 tributaste en el Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales o en Arrendamiento, y en este ejercicio 2026 optas por tributar en el Régimen Simplificado de Confianza, deberás presentar el Aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones”, informó la PRODECON.

El organismo precisó que este aviso debe presentarse a más tardar el 31 de enero de 2026, ya que el incumplimiento puede derivar en inconsistencias fiscales o la imposibilidad de tributar bajo RESICO.

“¿Eres persona física y deseas incorporarte o cambiarte al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) durante este 2026?”, informó la PRODECON, al recordar que el trámite es obligatorio para quienes cumplan con los supuestos señalados y desean acceder a las tasas preferenciales del régimen.

La Procuraduría recomendó a las y los contribuyentes acercarse a sus canales de asesoría gratuita ante cualquier duda relacionada con este proceso fiscal.