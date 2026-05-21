El Departamento de Educación de Estados Unidos tiene la facultad legal de retener hasta el 15% del salario de cualquier trabajador que tenga un préstamo estudiantil en situación de mora o default. La medida no requiere una orden judicial: el organismo puede notificar directamente al empleador para que descuente ese porcentaje de cada pago. Quienes hayan postergado regularizar su deuda son los principales afectados.

El proceso se activa cuando un préstamo entra en default, es decir, cuando el deudor lleva un período prolongado sin realizar pagos. Una vez iniciado, el empleador queda obligado por ley a retener la porción indicada y transferirla al titular del préstamo. La retención continúa hasta que la deuda se cancele por completo o el préstamo salga del estado de default.

¿Qué significa que el Gobierno retenga el salario de los trabajadores?

La retención salarial, conocida en inglés como wage garnishment, es el mecanismo legal que permite al Gobierno descontar dinero directamente del sueldo sin intervención de un tribunal. En el caso de préstamos estudiantiles federales, el límite es el 15% del salario disponible del trabajador.

Antes de que la retención se haga efectiva, el Departamento de Educación está obligado a enviar una notificación formal con al menos 30 días de anticipación. Ese aviso detalla el monto adeudado, el porcentaje que se descontará y los derechos del trabajador para objetar o negociar. Es el plazo clave para actuar.

Derechos del trabajador ante una retención salarial

El trabajador notificado tiene derecho a:

Inspeccionar los registros relacionados con su deuda

Negociar un plan de pago voluntario antes de que se ejecute el descuento

Solicitar una audiencia para impugnar la existencia, el monto o la aplicabilidad de la deuda

Alegar dificultad económica extrema como causal de reducción o suspensión del descuento

No ser despedido ni sancionado por el empleador a causa de la retención

En el caso de préstamos estudiantiles federales, el límite es el 15% del salario disponible del trabajador. Pexels

¿Cómo pueden evitar la retención los trabajadores que postergaron el trámite?

Existen dos vías concretas para evitar que el Gobierno retenga el salario. La primera es negociar un plan de pago directamente con el titular del préstamo: si el Departamento de Educación recibe el primer pago dentro de los 30 días posteriores al envío de la notificación, la retención puede suspenderse.

La segunda opción es solicitar una audiencia formal, también dentro de ese plazo de 30 días. En ese proceso, el trabajador puede presentar objeciones a la deuda o demostrar que el descuento del 15% representaría una carga económica extrema. Si la solicitud se presenta en tiempo y forma, la retención queda suspendida hasta que se emita una resolución, que suele dictarse en un plazo de aproximadamente 60 días.

Pasos para solicitar la audiencia

1- Presentar la solicitud por escrito, con matasellos no posterior a los 30 días desde la notificación

2- Adjuntar pruebas que respalden cualquier objeción a la deuda o la situación de dificultad financiera

3- Asumir los costos de representación legal y traslado, en caso de audiencia presencial (disponible en Atlanta, Chicago o San Francisco)