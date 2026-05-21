Fibra NEXT mejoró los términos de su oferta pública de adquisición por la totalidad de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) de Fibra Macquarie, al elevar el factor de intercambio a 0.490 CBFIs de NEXT por cada CBFI de Fibra Macquarie, o bien ofrecer MXN$49 en efectivo por certificado, hasta por un monto máximo de MXN$ 13,673.8 millones.

La firma aseguró que la nueva propuesta se convirtió en “la alternativa más competitiva” frente a otras ofertas en el mercado, al combinar un mayor componente en efectivo y un mayor potencial de apreciación de largo plazo para los inversionistas de Fibra Macquarie.

NEXT presume mayor potencial de apreciación

Fibra NEXT sostuvo que, con base en las opiniones de valor publicadas por el comité técnico de Fibra Macquarie y elaboradas por asesores independientes, su propuesta representa un potencial de apreciación implícito de 46.2% para los tenedores de Fibra Macquarie.

La compañía afirmó que este nivel supera al potencial implícito de otras propuestas del sector, como la de Fibra Prologis, con 11.9%, y la de Fibra MTY, con 35.6%.

Además, destacó que el valor total implícito para los inversionistas de Fibra Macquarie se ubicaría entre 44.1 y 47.5%, al comparar el valor “stand alone” de los certificados con la valuación proforma derivada de una integración con Fibra NEXT.

Oferta incluye mayor componente en efectivo

Entre los principales diferenciadores de la propuesta, Fibra NEXT destacó que ofrece el mayor porcentaje en efectivo del mercado, equivalente hasta al 35% de los CBFIs en circulación de Fibra Macquarie.

También señaló que sus certificados cotizan con un descuento cercano al 10% respecto a su Valor Neto de Activos (VNA), lo que, a su consideración, representa un punto de entrada más atractivo y un mayor potencial de apreciación para quienes opten por recibir títulos de NEXT.

La empresa añadió que cuenta con una de las reservas territoriales industriales más grandes de México, con cerca de 5 millones de metros cuadrados listos para desarrollo inmediato, lo que respaldaría su estrategia de crecimiento.

Sinergias podrían generar 570 millones de dólares

Fibra NEXT estimó que la integración con Fibra Macquarie podría generar aproximadamente u$s 570 millones en creación de valor derivada de sinergias operativas y administrativas.

La compañía explicó que su estructura de administración interna permitiría capturar completamente estas eficiencias, en lugar de transferirlas a un operador externo.

Asimismo, indicó que mantendría temporalmente a Macquarie como administrador de la plataforma para garantizar continuidad operativa y una transición ordenada, mientras se evalúa una posible internalización futura.

Amplían plazo de la oferta

Fibra NEXT informó que ya cuenta con las autorizaciones corporativas necesarias para concretar la operación y aseguró que no existe riesgo de ejecución tras cumplir con los requisitos solicitados por la autoridad antimonopolio.

Además, decidió extender el periodo de la oferta pública hasta el 8 de junio de 2026, con el objetivo de alinearse a las fechas de sesiones de algunos comités de inversión y facilitar la participación de los tenedores.