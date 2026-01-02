La Ciudad de México mejorará el sistema de recolección de basura a partir de 2026

La Ciudad de México (CDMX) inició el año con la incorporación de 50 nuevos camiones recolectores de basura que serán entregados a las alcaldías, como parte del plan de renovación del parque vehicular del servicio de limpieza. El anuncio responde al desgaste que presentan muchas de las unidades actualmente en circulación.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, señaló que estos vehículos se suman a otros 50 que ya fueron adquiridos directamente por las alcaldías, con lo que se busca acelerar la modernización de un sistema que arrastra problemas estructurales y operativos desde hace años.

Se espera que haya mejores condiciones en la calle desde este mes.

¿Qué cambios habrá en el servicio de limpieza de CDMX?

En la actualidad, CDMX dispone de 2,731 vehículos para la recolección de basura. No obstante, el diagnóstico oficial indica que 32% se encuentra en malas condiciones, 42% en estado regular y apenas una cuarta parte opera de manera óptima.

Frente a este escenario, la administración encabezada por Clara Brugada Molina puso como prioridad las siguientes actividades:

Renovar los camiones de basura Apostar por tecnología más reciente para elevar la eficiencia del servicio Reducir las fallas mecánicas que impactan la cobertura en colonias y barrios

Las autoridades destacaron que los nuevos camiones permitirán mejorar la planeación de rutas, acortar los tiempos de recolección y dignificar las condiciones laborales del personal de limpieza.

La entrega y distribución de las unidades se realizará de forma gradual durante el primer trimestre de 2026.

¿Qué días se tira la basura en CDMX?

Con el objetivo de hacer más sencilla la separación de la basura, el servicio de limpia funcionará con un calendario que asigna días específicos a cada tipo de residuo:

Lunes, miércoles, viernes y domingo: se recogerán residuos inorgánicos reciclables (contenedor gris), como PET, vidrio, cartón y latas, además de inorgánicos no reciclables (naranja), entre ellos papel higiénico, pañales y toallas sanitarias.

Martes, jueves y sábado: la recolección estará destinada únicamente a residuos orgánicos (verde), como restos de comida, cáscaras de frutas y huesos.

#TransformaTuCiudadCadaResiduoEnSuLugar | Cuidar la #CapitalDeLaTransformación empieza con acciones pequeñas desde el hogar para lograr grandes cambios en la sociedad. ♻️✨



☝🏼 A través de @SEDEMA_CDMX, @SOBSECDMX y la #AGIR fortalecemos un sistema de gestión de residuos en… pic.twitter.com/nxe3aiZbYf — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) January 1, 2026

La normatividad vigente señala que la población debe separar sus desechos en cuatro categorías principales. Es indispensable evitar mezclar los residuos, ya que el personal del servicio de limpia tiene la instrucción de no recoger bolsas que contengan materiales combinados.

Agenda de la Ciudad de México en 2026

La jefa de Gobierno adelantó que a comienzos de este año enviará al Congreso local la iniciativa de ley de rentas justas y asequibles, cuyo objetivo es fortalecer la regulación del mercado de alquiler y de los servicios de hospedaje ofrecidos a través de plataformas digitales.

Dentro de este plan, se retomará el registro obligatorio de anfitriones aprobado en 2024. La mandataria aseguró que estas medidas no afectarán la oferta de hospedaje durante el Mundial 2026, evento para el que el territorio capitalino será una de las sedes.

En paralelo, se alcanzaron acuerdos con líderes del comercio ambulante para el reordenamiento del Centro Histórico, que incluyen la reapertura de plazas comerciales en desuso y la habilitación de nuevos espacios, con resultados previstos hacia finales de enero.