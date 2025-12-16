Desde principios de diciembre, México cuenta con una nueva alternativa para acceder a medicamentos sin costo. Se trata de las Farmacias del Bienestar, un programa gubernamental que funciona como complemento de la iniciativa Salud Casa por Casa y que promete facilitar el acceso a tratamientos para miles de personas.

La iniciativa arrancó en el Estado de México con medio millar de centros de distribución, eliminando la necesidad de hacer largas filas o conseguir fichas para recibir los tratamientos prescritos por el personal de salud del programa.

Las Farmacias del Bienestar comenzaron a operar en el Estado de México con 500 puntos de entrega que distribuyen medicamentos gratuitos a beneficiarios de pensiones sociales. Fuente: Shutterstock.

¿Quiénes tienen derecho a recibir medicamentos gratuitos?

El beneficio está dirigido específicamente a la población inscrita en Salud Casa por Casa, que atiende a quienes reciben la Pensión para Adultos Mayores o la Pensión para Personas con Discapacidad.

Este programa ya realizó más de 8.8 millones de consultas a domicilio en todo el territorio nacional hasta principios de diciembre. Durante estas visitas médicas se evalúa tanto la salud física como mental de los pacientes, prestando especial atención al control de padecimientos crónicos como diabetes e hipertensión.

Para formar parte del programa, los interesados deben ser beneficiarios de alguna de las pensiones mencionadas y contar con identificación oficial vigente y CURP. El registro se realiza a través de un censo que llevan a cabo trabajadores de la Secretaría del Bienestar en las distintas comunidades del país.

Los 500 puntos donde puedes recoger tus medicinas

Durante este mes se habilitaron 500 ubicaciones en el Estado de México para la distribución de fármacos. Estos puntos funcionan en instalaciones del IMSS, IMSS-Bienestar y en las Tiendas del Bienestar.

Cada centro dispone de 22 tipos diferentes de medicamentos, seleccionados para cubrir aproximadamente el 80% de las necesidades terapéuticas más comunes entre los beneficiarios . Las prescripciones médicas incluyen un folio y código de barras que permiten rastrear el tratamiento y asegurar que la entrega se realice en el punto más cercano al hogar del paciente.

El programa complementa la atención médica a domicilio de Salud Casa por Casa y apunta a garantizar tratamientos para adultos mayores y personas con discapacidad sin trámites ni filas. Fuente: Shutterstock.

Expansión nacional prevista para 2026

Aunque la implementación comenzó exclusivamente en territorio mexiquense, las autoridades federales tienen planes de extender las Farmacias del Bienestar a todo el país durante el próximo año. Esta expansión busca garantizar que más personas con pensiones gubernamentales puedan acceder a sus tratamientos de manera gratuita y sin complicaciones logísticas.

El programa representa un esfuerzo por reforzar la atención médica gratuita y descentralizada, llevando tanto las consultas como los medicamentos directamente a las comunidades que más lo necesitan.