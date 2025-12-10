Las autoridades recordaron que las dosis están disponibles en todas las unidades de salud, por lo que recomiendan acudir cuanto antes para mantener la protección durante toda la temporada invernal.

La Secretaría de Salud puso en marcha la campaña nacional de vacunación para reforzar la protección contra enfermedades respiratorias durante los meses de frío. El objetivo es reducir hospitalizaciones y prevenir complicaciones en los grupos más vulnerables, aplicando de forma gratuita las vacunas contra influenza, neumococo y COVID-19.

Los grupos prioritarios incluyen a niñas y niños menores de cinco años, que pueden recibir influenza y neumococo, además del refuerzo de esta última si tienen alguna condición de riesgo. También están convocadas las mujeres embarazadas, para disminuir complicaciones respiratorias durante la gestación.

Los adultos mayores de 60 años encabezan el llamado para recibir las tres vacunas, dada su mayor probabilidad de presentar cuadros graves. Las autoridades recordaron que las dosis están disponibles en todas las unidades de salud y recomendaron acudir cuanto antes para asegurar la protección durante toda la temporada invernal.

Campaña de vacunación 2025-26: quiénes deben vacunarse de inmediato y qué dosis les corresponden

Niñas y niños menores de cinco años forman parte del grupo prioritario y pueden recibir vacunas contra influenza y neumococo, además del refuerzo COVID-19 si presentan alguna enfermedad de riesgo.

Las embarazadas también deben aplicarse influenza y esta última en cualquier trimestre, ya que ambas dosis protegen tanto a la madre como al bebé en sus primeras semanas de vida.

Las personas con enfermedades crónicas (como diabetes, hipertensión, asma, obesidad mórbida o padecimientos cardíacos), deben acudir a su unidad de salud para confirmar qué vacunas les corresponden y reducir su riesgo de complicaciones. Los adultos mayores de 60 años están convocados a aplicarse las tres vacunas debido a su mayor vulnerabilidad.

Todas las dosis son gratuitas y están disponibles en centros de salud, unidades médicas familiares y puntos autorizados. Vacunarse antes del pico invernal ayuda a prevenir cuadros graves y disminuye hospitalizaciones.

Cómo anotarse en la campaña de vacunación gratuita paso a paso