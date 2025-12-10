Las autoridades estatales reforzaron módulos, ampliaron horarios y aceleraron la atención para evitar que los rezagados queden fuera del beneficio. Checa todos los detalles.

Diciembre llegó con una advertencia definitiva para miles de conductores en México: el canje de placas antiguas será obligatorio a partir de 2026 y este mes se presenta como la última oportunidad para realizarlo sin costo.

Las autoridades estatales reforzaron módulos, ampliaron horarios y aceleraron la atención para evitar que los rezagados queden fuera del beneficio.

El programa forma parte del paquete fiscal vigente y busca depurar el padrón vehicular antes del cierre del año. Con el plazo a punto de terminar, el gobierno pidió a los automovilistas completar el trámite cuanto antes para evitar sanciones y asegurar la circulación legal de sus vehículos el próximo año.

Cambio obligatorio de placas 2026: por qué diciembre es el último mes para hacerlo gratis

El canje gratuito incluye láminas con diseños como “Maguey”, “Gota” y “Minerva”, que quedarán definitivamente fuera de circulación en 2026.

Las autoridades explicaron que desde el lanzamiento del programa ya se han realizado más de 800.000 sustituciones, pero aún quedan miles de vehículos pendientes. El objetivo es depurar el padrón vehicular y asegurar que todos los autos circulen con la nueva lámina oficial, que será obligatoria a partir del próximo año.

El plan se enmarca en el Paquetazo 3x1, que integra distintos beneficios fiscales, entre ellos la sustitución de placas sin costo adicional. La estrategia busca reducir rezagos, facilitar trámites y evitar que los conductores enfrenten cargos elevados en 2026, cuando el reemplazo volverá a tener tarifa normal.

Qué pasa si no renuevas tu placa antes de 2026

A partir de enero de 2026, el canje de placas dejará de ser gratuito y los conductores deberán cubrir el costo total del reemplazo. Quienes mantengan láminas antiguas podrían recibir multas, enfrentar restricciones para circular e incluso la inmovilización del vehículo durante operativos de verificación.

Además, las oficinas recaudadoras cerrarán después del 26 de diciembre por ajustes administrativos, por lo que no habrá forma de completar el trámite a fin de año.

Por ello, el gobierno recomienda hacer el cambio cuanto antes para evitar sanciones y asegurar la regularización del vehículo antes de que termine la instancia sin costo.

Cómo hacer el cambio de placas en diciembre: paso a paso para obtenerlas gratis