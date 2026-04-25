El empresario mexicano Alfredo Achar Tussie, fundador de Pinturas Comex y una de las figuras más influyentes del sector industrial en el país, falleció este viernes 24 de abril de 2026 a los 85 años, de acuerdo con reportes y confirmaciones difundidas en medios y redes sociales. Nacido el 18 de marzo de 1941 en la Ciudad de México, Achar construyó una trayectoria empresarial que transformó una pequeña tlapalería familiar en una de las compañías líderes de pinturas y recubrimientos en México y América Latina. Su historia dentro de Comex arranca en 1961 y con el paso de los años asumió posiciones clave como director general corporativo, presidente ejecutivo y presidente del consejo de administración. Bajo su liderazgo, la compañía consolidó su expansión nacional e internacional, hasta convertirse en un referente del sector, con miles de puntos de venta y presencia en diversos países. En 2014, Comex fue adquirida por la estadounidense PPG Industries en una operación valuada en alrededor de u$s 2,300 millones, marcando uno de los movimientos más relevantes en la industria de recubrimientos en México. Más allá de su papel en los negocios, Achar destacó por su intensa labor social. Fue fundador de organizaciones como Fundación Activa, Fundación ProEmpleo Productivo y el Fondo Nacional de Becas, orientadas al desarrollo social y al combate a la pobreza. También participó en iniciativas emblemáticas como el Papalote Museo del Niño y fue integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Su perfil lo posicionó como un referente de la responsabilidad social empresarial en México, además de ser reconocido con múltiples distinciones, entre ellas un doctorado honoris causa por la Universidad Anáhuac. Tras conocerse la noticia, diversas instituciones, empresarios y organizaciones expresaron condolencias y reconocieron su legado. “Su legado vive”, señaló la Fundación ProEmpleo en un mensaje de despedida, destacando su contribución al desarrollo social y empresarial del país. Por su parte, Javier Sosa Mejía, presidente de PPG Comex, dijo en sus redes que Achar Tussie fue un “pilar fundamental en la historia y éxito de esta marca que ha transformado millones de vidas en México. Don Alfredo fue un hombre con gran espíritu emprendedor, un empresario ejemplar formador de cientos de ellos a través de la red de concesionarios, un visionario preocupado por generar valor a sus accionistas, clientes y por supuesto colaboradores”.