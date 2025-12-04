El Gobierno de Claudia Sheinbaum informó que son tres los grupos prioritarios en este avance de Salud Casa por Casa.

El Gobierno de México puso en marcha las Farmacias del Bienestar, un nuevo esquema de distribución de medicamentos dirigido a adultos mayores y personas con discapacidad atendidas por el programa Salud Casa por Casa. La primera etapa comenzó con 500 puntos en el Estado de México.

Durante la presentación, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que estos módulos facilitarán el acceso a tratamientos crónicos sin filas: “Este pequeño módulo es lo que llamamos Farmacias del Bienestar”, afirmó durante “Las mañaneras del pueblo”.

Autoridades federales destacaron que estas farmacias garantizarán medicamentos suficientes para dos meses, beneficiando a quienes tenían recetas sin surtir o requieren iniciar tratamiento inmediato. Para 2026, el programa estará disponible en todas las entidades del país.

¿Cómo funcionan las Farmacias del Bienestar?

Las y los servidores de la salud entregarán a los beneficiarios una receta con folio y código de barras para recoger los medicamentos. Según Bienestar, ya se han realizado “8 millones 818 mil 488 consultas domiciliarias” en este programa.

Los módulos operarán en unidades del IMSS, IMSS-Bienestar y Tiendas del Bienestar, donde se surtirán 22 medicamentos que cubren hasta el 80% de las necesidades de adultos mayores. Cada dos meses habrá revisión y renovación de receta.

Vuelven los medicamentos gratis

¿Quiénes podrán recibir medicamentos gratis?

El Gobierno de Claudia Sheinbaum informó que son tres los grupos prioritarios en este avance de Salud Casa por Casa.

Personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y dislipidemia.

Adultos mayores con recetas vigentes que no pudieron surtir por falta de recursos.

Beneficiarios recién diagnosticados durante visitas domiciliarias del programa.

En este caso, gobernadoras y funcionarios resaltaron que estas farmacias representan un acto de justicia social. En Naucalpan, la gobernadora Delfina Gómez señaló que este apoyo fortalecerá tanto el bienestar médico como económico de la población adulta mayor.

Con la expansión prevista para marzo de 2026, el Gobierno de Sheinbaum asegura que las Farmacias del Bienestar transformarán el acceso a tratamientos esenciales, facilitando que miles de personas continúen su atención sin barreras económicas ni dificultades de traslado.