El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementa un nuevo y estricto sistema de verificación para sus más de 4 millones de pensionados. Desde hace varias semanas, la institución activó un registro biométrico obligatorio para todos los beneficiarios.

Este registro es independiente del régimen bajo el cual se hayan pensionado. La medida forma parte de una estrategia para reforzar la seguridad en la entrega de pagos.

El objetivo es prevenir casos de suplantación de identidad y depósitos indebidos.

Cómo evitar retenciones de pago de pensión del IMSS

El registro biométrico consiste en la captura de huellas dactilares y un reconocimiento facial. Ambos procedimientos se realizan de forma sencilla a través de la aplicación oficial IMSS Digital .

La validación con huellas y rostro busca confirmar que la persona que recibe la pensión es el titular. Esta modernización responde al incremento de intentos de fraude y operaciones irregulares detectadas.

Quiénes deben cumplir con este paso obligatorio

El IMSS ha sido claro: tanto los pensionados de la Ley 73 como los de la Ley 97 deben completar este proceso. La principal consecuencia de no realizarlo es la posibilidad de que el pago mensual sea retenido temporalmente .

Solo después de completar el registro se restablecerá el pago, por lo que se recomienda hacerlo cuanto antes. El trámite se realiza en casa usando un dispositivo móvil con la app IMSS Digital, sin necesidad de ir a oficinas.