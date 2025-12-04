En esta noticia

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementa un nuevo y estricto sistema de verificación para sus más de 4 millones de pensionados. Desde hace varias semanas, la institución activó un registro biométrico obligatorio para todos los beneficiarios.

Este registro es independiente del régimen bajo el cual se hayan pensionado. La medida forma parte de una estrategia para reforzar la seguridad en la entrega de pagos.

Te puede interesar

El IMSS lanzó el Tarjetón Digital para los pensionados y trabajadores de todo el país: ahora podrán hacer trámites sin filas de espera

Te puede interesar

Adiós a la pensión más querida del IMSS: quedarán excluidos del apoyo económico todos los mexicanos que no se hayan registrado antes de esta fecha

El objetivo es prevenir casos de suplantación de identidad y depósitos indebidos.

Cómo evitar retenciones de pago de pensión del IMSS

El registro biométrico consiste en la captura de huellas dactilares y un reconocimiento facial. Ambos procedimientos se realizan de forma sencilla a través de la aplicación oficial IMSS Digital.

La validación con huellas y rostro busca confirmar que la persona que recibe la pensión es el titular. Esta modernización responde al incremento de intentos de fraude y operaciones irregulares detectadas.

Quiénes deben cumplir con este paso obligatorio

El IMSS ha sido claro: tanto los pensionados de la Ley 73 como los de la Ley 97 deben completar este proceso. La principal consecuencia de no realizarlo es la posibilidad de que el pago mensual sea retenido temporalmente.

Finanzas personales.IMSS cambia los pagos: quienes serán los beneficiarios que recibirán un aumento en su pensión
Buenas noticias.IMSS elimina un requisito clave que impedía cobrar esta pensión: ahora miles de mexicanos ya reciben su dinero mensual

Solo después de completar el registro se restablecerá el pago, por lo que se recomienda hacerlo cuanto antes. El trámite se realiza en casa usando un dispositivo móvil con la app IMSS Digital, sin necesidad de ir a oficinas.