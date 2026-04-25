En el transcurso de este viernes, 24 de abril de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Chiapas a las 16.57 horas y ha tenido una magnitud de 4.2 en la escala de Richter. El centro de este fenómeno natural se reportó a 24 km al suroeste de Mapastepec, con una profundidad de 91.4 kilómetros, latitud de 15.241° y una longitud de -92.973°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes. La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado vaticinar de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y dirígete a un espacio abierto si es posible. Si te encuentras en un edificio, agáchate, cúbrete y sujétate de un mueble resistente hasta que la sacudida termine. Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente informado a través de la radio o redes sociales sobre posibles réplicas y sigue las instrucciones de las autoridades locales. Evita usar el teléfono a menos que sea una emergencia para no saturar las líneas de comunicación.