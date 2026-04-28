Aficionados de la astronomía confirmaron que falta cada vez menos para el eclipse solar más largo del siglo. Este fenómeno convertirá el día en plena noche y no volverá a repetirse hasta dentro de 157 años. De acuerdo con EFE, España es uno de los países que más podrá gozar de este evento, principalmente desde dos puntos específicos. Euskadi, y principalmente, Álava, se perfilan como los mejores puntos para observar este eclipse total de sol que no volverá a repetirse en la comunidad hasta el año 2183. La franja de visibilidad de este episodio será muy reducida y podrá disfrutarse de forma completa en Islandia, Groenlandia y la península ibérica. El fenómeno alcanzará su punto máximo cuando la Luna cubra completamente al Sol, generando una oscuridad momentánea que permitirá observar estrellas e incluso algunos planetas. Durante ese lapso también se podrán ver efectos característicos de estos eventos. Entre ellos aparecen las “Perlas de Baily”, destellos de luz que se producen cuando los rayos solares atraviesan los relieves de la superficie lunar. Luego se forma el llamado “anillo de diamante”, un brillo intenso que marca el inicio o el final de la totalidad. La franja de visibilidad total será limitada y abarcará principalmente regiones como Groenlandia, Islandia y parte de la península ibérica, mientras que otras zonas lo verán de forma parcial. El evento tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 y alcanzará una duración máxima de aproximadamente 6 minutos y 23 segundos. Esta extensión lo posiciona como el eclipse total más largo del siglo XXI. Podrá observarse en el norte de África, Medio Oriente y algunas regiones del sur de Europa. La duración exacta dependerá del punto geográfico desde donde se lo observe. Para observar el eclipse es necesario utilizar protección visual adecuada durante todas sus fases parciales. Solo durante el momento de totalidad se podrá mirar directamente sin riesgo, cuando el Sol esté completamente cubierto. El uso de gafas homologadas es fundamental para evitar daños en la vista. Incluso una exposición breve sin protección puede generar lesiones oculares. Aunque este fenómeno será uno de los más relevantes del siglo, en los años siguientes también se registrarán otros eventos astronómicos, como un eclipse parcial previsto para enero de 2028.