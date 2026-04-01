De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), el próximo 12 de agosto la Tierra será testigo de un gran eclipse solar total. Se prevé que tenga una duración de 6 minutos y 22 segundos, lo que lo convertiría en el más extenso del siglo XXI. Asimismo, su fase de oscuridad total permitirá observar estrellas y planetas a plena luz del día. Es aquel que ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando temporalmente la luz solar desde una zona específica de la superficie de la Tierra. Durante su totalidad, el cielo se oscure y la temperatura desciende, convirtiendo el día en noche por unos minutos. Será excepcional por ser el primero de este tipo visible en la Península Ibérica en más de 100 años. La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València. Además, se estima que un fenómeno astronómico de esta magnitud no volverá a repetirse en más de un siglo. Incluso el previsto para el 2 de agosto de 2027 no alcanzará la misma dimensión. En regiones como Euskadi, y particularmente en el oeste de Álava y Bizkaia, un eclipse total de sol no volverá a ser visible hasta el año 2183, o sea 157 años después. Durante los minutos de total oscuridad, se podrán observar ciertos planetas, entre ellos Venus, Júpiter, Mercurio, Marte y Saturno. Asimismo, será visibles determinadas estrellas como Régulo, Arturo, aquellas que componen el Triángulo de Verano y Perseidas. Además, durante el evento también podrán apreciarse fenómenos breves pero muy impactantes. Uno de ellos son las Perlas de Baily, que ocurren cuando la luz del Sol se filtra a través de los relieves irregulares de la superficie de la Luna —como montañas y valles—, generando pequeños destellos brillantes que parecen una cadena de “perlas” alrededor del borde lunar. Inmediatamente después aparece el llamado “Anillo de diamante”, un efecto visual en el que casi todo el Sol ya está cubierto por la Luna y solo queda un último punto de luz muy intenso. Ese brillo, junto con el halo tenue de la corona solar, crea la impresión de un anillo con un diamante resplandeciente, marcando el inicio (o el final) de la fase de totalidad del eclipse. La trayectoria de su franja de totalidad atravesará el Océano Ártico y el Océano Atlántico, pero limitará su visibilidad completa a ciertos territorios. Es decir, solo se podrá ver en: