El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó las acusaciones presentadas en su contra por fiscales de Estados Unidos, al calificarlas como infundadas y parte de una estrategia política que, aseguró, trasciende su persona. “Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones… carecen de veracidad y fundamento alguno”, sostuvo el mandatario en una publicación en sus redes sociales y afirmó que los señalamientos serán desmentidos “con toda contundencia” en su momento. En un posicionamiento de tono político, Rocha Moya vinculó el caso con un supuesto intento de afectar al movimiento de la Cuarta Transformación y a sus liderazgos, al tiempo que acusó una estrategia para vulnerar la soberanía nacional. El gobernador también envió un mensaje a la población de Sinaloa, al señalar que enfrentará las acusaciones “con valor y dignidad” y que se demostrará su falta de sustento. En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que el pasado 28 de abril recibió solicitudes de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos contra diversas personas relacionadas con el caso. No obstante, la Cancillería subrayó que, tras una revisión inicial, la documentación enviada no contiene elementos suficientes para acreditar responsabilidad. De acuerdo con la SRE, las solicitudes fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR), que será la instancia encargada de determinar si existen pruebas bajo el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de proceder con detenciones provisionales con fines de extradición. La dependencia también marcó distancia respecto a la forma en que se hizo pública la información, al adelantar que enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por la difusión del caso, al considerar que existen disposiciones de confidencialidad en los tratados bilaterales vigentes.