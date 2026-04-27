Un fenómeno poco frecuente está generando expectativa en distintos puntos del planeta. Se trata de un eclipse solar que promete transformar el cielo de manera drástica durante varios minutos. La posibilidad de ver cómo el día se convierte en noche vuelve a poner a la astronomía en el centro de la escena. Aunque este tipo de eventos no son desconocidos, la duración y las condiciones de visibilidad hacen que este eclipse solar sea especial. La combinación entre tiempo de oscuridad y ubicación geográfica lo posiciona como uno de los más relevantes del siglo. Sin embargo, no todos podrán apreciarlo de la misma manera. La franja desde la cual se podrá observar en su totalidad será limitada, lo que aumenta el interés. El eclipse solar más largo del siglo no será visible igual en todas las regiones, lo que genera aún más expectativa. El eclipse solar más largo del siglo tendrá lugar el 12 de agosto y podrá observarse en distintas partes de Europa. En España, el fenómeno coincidirá con el atardecer, lo que aportará un efecto visual aún más impactante. El inicio del eclipse solar será alrededor de las 19:30 horas, cuando la Luna comience a cubrir el Sol. La fase más esperada llegará cerca de las 20:27, momento en el que se producirá la totalidad. Durante esos minutos, el cielo se oscurecerá por completo. El eclipse solar finalizará aproximadamente a las 21:30 horas, marcando el cierre de un evento astronómico poco habitual. Las mejores condiciones de observación dentro de España se darán en regiones del norte. Álava aparece como uno de los puntos más privilegiados, mientras que otras zonas como Guipúzcoa no alcanzarán la totalidad completa. La ubicación será clave para disfrutar del eclipse solar en su máxima expresión. Durante el eclipse solar más largo del siglo, el cielo podría oscurecerse lo suficiente como para observar estrellas y algunos planetas. Además, se producirán fenómenos visuales muy esperados. Entre ellos destacan las Perlas de Baily y el llamado anillo de diamante, efectos que duran apenas segundos. Estos momentos se generan por la interacción de la luz solar con la superficie irregular de la Luna. Aunque son breves, suelen ser los más impactantes del eclipse. El eclipse solar ofrecerá imágenes únicas que no se repetirán en décadas, lo que aumenta su atractivo. Para observar el eclipse de forma segura, será fundamental utilizar gafas homologadas. Mirar directamente al Sol sin protección puede causar daños en la vista. Solo durante la fase de totalidad se podrá observar sin protección, siempre que el Sol esté completamente cubierto. Además, distintas instituciones han habilitado recursos informativos para seguir el evento. En algunas regiones se organizaron actividades y propuestas educativas. El eclipse solar más largo del siglo no solo será un espectáculo visual, sino también una oportunidad para acercarse a la ciencia y la observación astronómica.