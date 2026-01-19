La comunidad científica internacional se prepara para presenciar uno de los eventos astronómicos más extraordinarios de nuestra era. El 2 de agosto de 2027, el cielo protagonizará un espectáculo sin precedentes: un eclipse solar total que sumergirá el planeta en oscuridad durante 6 minutos y 22 segundos, una duración excepcional que convierte a este fenómeno en el más prolongado del siglo XXI.

La NASA confirmó que este acontecimiento astronómico solo fue superado por el eclipse registrado el 11 de julio de 1991, y que no habrá otro similar en los próximos 100 años.

Un fenómeno único: la combinación entre el afelio terrestre y el perigeo lunar permitirá que la fase de totalidad alcance una duración histórica de 6 minutos y 22 segundos. Fuente: Shutterstock.

La alineación cósmica perfecta: por qué este eclipse solar total rompe todos los récords

Los expertos de la agencia espacial estadounidense explican que tres elementos astronómicos convergerán de manera excepcional en agosto de 2027. Durante el evento, nuestro planeta alcanzará el afelio, es decir, su máxima distancia orbital respecto al Sol , lo que hace que el disco solar parezca más pequeño desde nuestra perspectiva. Simultáneamente, la Luna transitará por el perigeo, su punto de mayor proximidad a la Tierra , proyectando una sombra más amplia de lo habitual.

El tercer factor determinante será la trayectoria ecuatorial de la sombra lunar, que se desplazará a 258 kilómetros por hora cubriendo una franja de 15.227 kilómetros de longitud .

Esta ruta privilegiada atravesará zonas donde el día dura más tiempo, extendiendo así la fase de totalidad hasta alcanzar esos impresionantes 6 minutos y 22 segundos que convierten a este eclipse en un fenómeno irrepetible para las próximas generaciones.

De España a Somalia: el mapa del eclipse que cruzará tres continentes

La sombra lunar iniciará su recorrido en las aguas del océano Atlántico y atravesará un corredor geográfico privilegiado que abarca África, Europa y Oriente Medio. España será uno de los primeros territorios en experimentar el fenómeno, seguido por Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto, donde se registrará la duración máxima del eclipse.

Luxor, la legendaria ciudad egipcia, se perfila como el epicentro absoluto del evento astronómico . Gracias a sus cielos habitualmente despejados y su posición estratégica en la franja de totalidad, este destino histórico permitirá observar los 6 minutos completos de oscuridad. Posteriormente, la sombra continuará su marcha por Sudán, Arabia Saudita, Yemen y finalizará su trayecto en Somalia, cubriendo aproximadamente 2,5 millones de kilómetros cuadrados y afectando a cientos de millones de habitantes.

Ruta de la oscuridad: la sombra del eclipse cruzará España, el norte de África y Medio Oriente, con Luxor como el punto ideal para observar el máximo esplendor del evento. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo prepararse para el espectáculo del siglo sin poner en riesgo tu visión

Las autoridades científicas emitieron advertencias precisas sobre la observación segura del fenómeno. La NASA insiste en que resulta imprescindible utilizar gafas certificadas bajo la norma ISO 12312-2 durante todas las fases del eclipse, exceptuando únicamente los segundos de totalidad absoluta cuando la Luna cubre completamente al Sol. Los telescopios y binoculares también requieren filtros solares específicos para evitar daños oculares irreversibles.

Para quienes no puedan viajar hasta la franja de totalidad, las agencias espaciales internacionales preparan transmisiones en alta definición con tecnología de realidad aumentada, prometiendo experiencias inmersivas desde cualquier punto del planeta.