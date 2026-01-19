Este año arranca con una noticia alentadora para millones de mexicanos que retoman sus actividades laborales y escolares. El calendario oficial establece que el lunes 2 de febrero será día de descanso obligatorio, dando lugar al primer fin de semana largo del año en todo el país.

El llamado “puente” de tres días comenzará el sábado 31 de enero y se presenta como una excelente oportunidad para organizar una escapada breve, descansar o compartir tiempo en familia. El beneficio alcanzará tanto a trabajadores del sector público como del privado, quienes podrán disfrutar del descanso sin afectar sus días de vacaciones.

Este feriado se otorga en conmemoración de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , acontecimiento histórico ocurrido el 5 de febrero de 1917 y considerado uno de los pilares fundamentales del país.

El lunes 2 de febrero será día de descanso obligatorio en todo México, dando lugar al primer fin de semana largo del año. Fuente: Shutterstock. ChatGPT

Los siete feriados oficiales que marcarán el 2026

El gobierno federal estableció un total de siete días de descanso obligatorio para todos los trabajadores durante este año.

El calendario completo incluye el Año Nuevo el 1 de enero, el puente de febrero por el Día de la Constitución, el lunes 16 de marzo por el Natalicio de Benito Juárez, y el viernes 1 de mayo por el Día del Trabajo que formará un fin de semana largo natural. A mitad de año, el 16 de septiembre se celebrará la Independencia en medio de la semana, mientras que en noviembre habrá otro puente el día 16 por la Revolución Mexicana. El año cerrará con Navidad el 25 de diciembre, generando el último fin de semana extendido.

Los estudiantes de educación básica tendrán días adicionales de descanso, incluyendo el 5 de mayo por el Aniversario de la Batalla de Puebla y el 15 de mayo por el Día del Maestro. El receso de Semana Santa, que abarcará del 30 de marzo al 10 de abril, será uno de los periodos más largos sin actividades escolares.

Derechos laborales: qué pasa si trabajas en días festivos

Es importante que todos los trabajadores conozcan sus derechos durante los días feriados oficiales. Según establece la Ley Federal del Trabajo, si una persona debe trabajar durante estos días de descanso obligatorio, tiene derecho a recibir su salario normal del día más el doble de pago adicional , lo que equivale a tres días de salario por uno trabajado.

La Ley Federal del Trabajo establece que quienes laboren en días feriados oficiales deben recibir triple salario por la jornada trabajada. Fuente: Getty Images.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recuerda que en caso de que un empleador no cumpla con este pago justo, los trabajadores pueden contactar a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para presentar su queja y recibir asesoría legal gratuita.